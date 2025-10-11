Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El cardiólogo Aurelio Rojas. LP

El cardiólogo Aurelio Rojas: «El aguacate no engorda, al contrario. Ayuda a controlar el apetito y a perder peso»

El experto asegura que este alimento también ayuda a regular la tensión arterial y a proteger el pelo, entre otros beneficios

Mar Georga

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Aurelio Rojas es el médico especializado en salud cardiovascular más viral. Solo en su cuenta de Instagram acumula casi un millón de seguidores, y sus vídeos son visualizados por usuarios de todas las edades y lugares del mundo.

En una de sus últimas publicaciones, el cardiólogo ha analizado el aguacate, ese alimento que se ha puesto de moda en los últimos años. El experto destaca que, más allá de su reciente popularidad, se trata de una fruta con numerosos beneficios.

«El aguacate no engorda», el cardiólogo Aurelio Rojas

La primera cuestión que aclara Aurelio Rojas es si el aguacate engorda. «A pesar de que tenga calorías, el aguacate no engorda. Al contrario, ayuda a controlar el apetito y a perder peso gracias a su fibra y grasas saludables». Se trata de un aliado perfecto para combatir la grasa y seguir una dieta equilibrada y saciante.

Otra duda que suelen tener los pacientes es si el aguacate sube el colesterol. Basándose en los estudios realizados, el cardiólogo Aurelio Rojas señala que este alimento no es malo para el colesterol. «Aumenta el colesterol HDL (el 'bueno') y reduce el LDL oxidado (el más peligroso para tus arterias)».

Los efectos que produce en el cuerpo consumir aguacate durante 6 meses

Además, esta futa de color verde también aporta beneficios para la tensión arterial -el médico explica que «aporta potasio que ayuda a regular la presión»-, y para la microbiota y la digestión «su fibra prebiótica mejora el tránsito y protege tu intestino».

Por último, también ayuda a reducir la inflamación y el envejecimiento, aumenta la resistencia a la insulina, y protege el pelo y la piel frente al daño oxidativo gracias a la vitamina E.

«Un ensayo clínico publicado en 'Journal of the American Heart Association' mostró que comer un aguacate al día durante 6 meses redujo el colesterol LDL oxidado sin aumentar el peso corporal», concluye el médico del corazón.

