La nutricionista Boticaria García y un ejemplo de desayuno. LP

Boticaria García, nutricionista: «Los arándanos son perlas para el cerebro. Actúan como un gran equipo de mantenimiento»

La experta desvela los grandes beneficios de esta apetecible fruta

Mar Georga

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:17

Comenta

Los arándanos son esa fruta que suele ocupar menos protagonismo en la nevera de los españoles, a diferencia de otras como el plátano, la manzana o la naranja, pero que nos sorprendería al conocer la multitud de propiedades medicinales que contiene. Mientras que Aurelio Rojas nos hablaba de los beneficios que aporta al corazón, tal y como la reparación de las mitocondrias dañadas, entre otros, ahora Boticaria García nos releva las grandes ventajas que aporta a la salud cerebral.

Para ilustrar esta información, la farmacéutica y experta en nutrición nos propone que nos imaginemos el siguiente símil. «Imagina que tu cerebro es como una gran biblioteca. Cada recuerdo sería un libro. El problema es que con los años va entrando polvo y humedad a la biblioteca», explica. Ese polvo y esa humedad en nuestro cerebro se erigen bajo el nombre de radicales libres e inflamación.

«El cerebro se puede quedar lleno de radicales libres», continúa Boticaria García. De modo que, estas pequeñas bayas de color azul oscuro o rojo son capaces de hacer desaparecer esos radicales libres son los arándanos. «Actúan como un gran equipo de mantenimiento. Los pigmentos que le dan el color azul son una especie de limpiadores que, igual que quitan el polvo, barren los radicales libres y evitan que se estropee el cerebro», destaca la nutricionista.

Además, al igual que en una biblioteca se abrirían las ventanas para que entrara aire, los arándanos también son capaces de ventilar nuestro cerebro. «Consiguen que llegue más oxígeno y más flujo sanguíneo al cerebro», afirma. Los arándanos no son la única fruta capaz de eliminar los radicales libres y ventilar nuestro cerebro, pero sí que son el alimento perfecto para realizar esta función.

«Hay muchas frutas con antocianinas, un antioxidante estrella, pero concretamente en los arándanos su concentración es muy elevada y por eso son perlas para la memoria. Un snack perfecto para mantener tu biblioteca particular», concluye la divulgadora. Por último, respecto a la pregunta de si esta fruta pierde sus propiedades si es congelada, la farmacéutica responde que no, que pueden congelarse sin problemas.

