David Bueno, biólogo: "No le des consejos a tu hijo adolescente cuando no te los ha pedido" El experto en neurociencia ofrece las pautas necesarias para acompañar a un hijo durante la etapa de su adolescencia

Mar Georga Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:52

La adolescencia se caracteriza por ser una fase en la que el cerebro cambia a toda velocidad, intentando adaptarse a una nueva forma de ver el mundo. El biólogo y experto en neurociencia David Bueno explica que, como padres, no se trata de corregir constantemente, sino de acompañar y estar presentes.

"El truco para poder aceptar la rebeldía y poder acompañar a los hijos de la mejor manera en esa etapa (la de la adolescencia) empieza en la infancia, generando un buen vínculo con ellos. Si tenemos un buen vínculo, un vínculo de confianza, cualquier situación posterior va a ser mucho más llevadera. Se trata de no imponer nuestra visión, sino escuchar la suya", señala el biólogo en el podcast 'Como Soy'.

Para ello, es importante que, en lugar de lanzar frases hechas o consejos, se les escuche de verdad, validando lo que sienten y dejando que ellos mismos saquen sus propias conclusiones. "Se ha visto que dar un consejo, cuando no te lo piden, aumenta la autoestima de quien da el consejo, a costa de disminuir la autoestima de quien lo recibe", destaca David Bueno. A lo que añade: "Jamás debemos disminuir su autoestima, al contrario, debemos potenciarla".

Además, el experto en neurociencia y autor de 'El cerebro adolescente' advierte de que los jóvenes de hoy en día son diferentes a los de hace 20 o 40 años. "La adolescencia empieza con un cerebro más inmaduro ahora que antes, lo que implica que les cuesta más comprender qué les está pasando y gestionar estos cambios. Nos necesitan más cerca que nunca".

Este adelanto en el tiempo también tiene consecuencias en otros ámbitos, como en el consumo de energía. "Ahora comemos mejor que nunca en toda la historia de la humanidad, al menos a nivel energético. Este umbral mínimo lo alcanzamos un poco antes y la pubertad empieza antes", señala. Lo que significa que es normal que los adolescentes se sientan más cansados, confundidos y con una mayor necesidad de buscar referentes.

En conclusión, el experto ofrece tres consejos a la hora de tratar y estar presentes durante esta etapa. El primero, ofrecerles un apoyo emocional: "Ni que se sientan abandonados, ni que se sientan sobreprotegidos. Ambos extremos son igualmente tóxicos para la construcción de un cerebro sano". El segundo, predicar con el ejemplo, dado que "nos van a terminar imitando". Y, por último, mantenerles estimulados, sin caer en la sobreestimulación. Potenciar su curiosidad y tratar de mantener viva su motivación.