«La edad no nos quita la risa»: Victoria y Carmen, payasas y hermanas, desarman prejuicios desde Valencia

La pareja ha hecho del payasismo una vocación tardía pero inagotable, desde hospitales y residencias hasta escenarios y asociaciones ·

Chema Bermell

Chema Bermell

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:14

La nariz roja brilla bajo la luz blanca de una residencia. Una persona mayor sonríe tímidamente mientras una mujer de pelo corto juega a simular ... que la silla de ruedas es un coche de carreras. «Ponte cara de velocidad», le dice. Un pequeño ventilador de mano sopla el pelo de la residente y, de pronto, la habitación se llena de risa. La payasa es Victoria, y su forma de acompañar es sencilla pero radical: devolver dignidad y juego allí donde hasta el humor parece prohibido.

