Mario Alonso Puig, conferencista y médico: «Los errores son parte del aprendizaje, no una razón para el castigo» El experto en desarrollo personal es un guía y referente para millones de personas

Domingo, 5 de octubre 2025

Mario Alonso Puig es, además de un reputado médico de proyección internacional, un experto en desarrollo personal. Sus conferencias sobre liderazgo, gestión de estrés y equilibrio emocional consiguen llenar auditorios.

Tampoco cabe olvidar su faceta como escritor: en obras como 'Vivir es un asunto urgente' o 'El Camino del despertar' el autor nos habla sobre la importancia de practicar la autocompasión. Perdonarnos a nosotros mismos es un requisito imprescindible para poder soltar esa pesada mochila emocional que llevamos a cuestas.

El médico especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo, colaborador de Harvard, también utiliza las redes sociales para compartir sus mensajes de desarrollo personal con el público. En la actualidad, se posiciona como una de las voces más mediáticas de España, con más de 3,4 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram.

En una de sus últimas publicaciones, el experto ha compartido una profunda reflexión que ha conseguido conectar con el público: «Los errores son parte del aprendizaje, no una razón para el castigo. Yo también me he equivocado muchas veces y sé lo duro que puede ser mirar atrás y sentir que uno no estuvo a la altura», comienza explicando.

La benevolencia es la mejor herramienta para sanar, tal y como explica el conferenciante Mario Alonso Puig, por lo que debemos aprender a ser menos duros con nosotros mismos. «Durante mucho tiempo pensé que castigarme era la manera de evitar volver a fallar. Pero descubrí que eso solo me hacía más pequeño y más frágil. Lo que realmente me ayudó fue aprender a mirar mis errores con compasión y entender que, detrás de cada tropiezo, había una semilla de crecimiento», continúa.

A modo de conclusión, el experto en crecimiento persona le dedica el siguiente mensaje a sus lectores: «Quiero decirte algo que ojalá me lo hubieran recordado hace años: perdonarte no borra tus errores, pero sí te libera de cargar con ellos. Y en esa decisión encuentras la fuerza para seguir adelante más ligero y con más amor hacia ti mismo». Cometer errores y aprender de ellos es fundamental, ya que forma parte de la vida, es por ello que lo recomendable es abandonar las dinámicas tóxicas, tal y como los reproches.

Siguiendo con la misma línea, en otra publicación de Instagram, el médico y conferencista nos recuerda la importancia de aprender a equivocarse. «Cometer errores no es una señal de debilidad, sino una parte inherente del camino hacia el crecimiento. Como decía William James, no es el tropiezo en sí lo que determina nuestro destino, sino la interpretación que hacemos de él», destaca.

«Cada error encierra una oportunidad: la de mirar más allá del suelo y volver a enfocar la mirada en el horizonte, en aquello que nos inspira, que nos mueve. Porque no se trata de cuántas veces caemos, sino de la fuerza con la que elegimos seguir adelante», concluye.