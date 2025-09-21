Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Web de Arthur Brooks

Arthur Brooks, sobre la felicidad: «Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender»

El profesor de la Universidad de Harvard ha compartido una reflexión que se ha hecho viral en las redes sociales

Mar Georga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:18

El reconocido escritor y académico Arthur Brooks ha querido compartir con el público una profunda reflexión sobre la búsqueda de la felicidad. En palabras del profesor de la Universidad de Harvard, este estado de satisfacción se alcanza cuando se cultiva y se desarrolla la curiosidad y el aprendizaje continuo.

«Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender. No lo hacen por obligación, sino por curiosidad«, señala. Pero esta conclusión elaborada por Arthur Brooks no surge de la divagación personal, sino que corresponde a una faceta intrínseca del ser humano, fruto del proceso evolutivo del Homo Sapiens.

«Los seres humanos Homo Sapiens están programados para aprender cosas. Y hay una razón para ello. En el entorno ancestral, los predecesores conseguían ser mucho más exitosos cuando tenían una inclinación hacia el aprendizaje. Porque esto les proporcionaba una ventaja evolutiva de supervivencia y apareamiento«, destaca el profesor.

La curiosidad por conocer información que no necesitamos saber, pero que nos aporta un conocimiento más extenso sobre una gran variedad de ámbitos, es la clave para la felicidad, según el académico. Se trata de una emoción positiva básica inherente al ser humano, un código genético que llevamos en nuestro ADN. El experto concluye que no se trata de acumular conocimientos de manera autómata, sino de dejarse llevar por el deseo de comprender y sorprenderse.

