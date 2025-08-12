La reflexión viral de Antonio Gala que transciende el tiempo y cala entre los más jóvenes En una de sus conversaciones con Jesús Quintero, el novelista y dramaturgo regaló una reflexión que décadas después sigue resonando con fuerza

Mar Georga Martes, 12 de agosto 2025, 00:50

En una famosa entrevista concedida a Jesús Quintero en 1991, el poeta y articulista Antonio Gala esbozó la que se podría considerar como una de las reflexiones más memorables y profundas sobre el amor y la felicidad. Ante la pregunta del entrevistador, sobre dónde y cómo encontrar la felicidad, Gala responde tajante: "Yo hace tiempo que no la busco. Me pasa como con el amor (…). Si tiene que venir vendrá, y sino que la zurzan, porque tampoco es imprescindible. Para mí ya es imprescindible otra cosa, que es la serenidad".

Para el novelista español, lo verdaderamente importante no es la felicidad, sino la serenidad. Con su característico tono pausado, el autor de 'La pasión turca' explica que esa calma y paz interior llega con el tiempo y la experiencia. "Comprendo que la serenidad es sentirse como una pequeña tesela de un gran mosaico, prescindible, mínima, confusa, pero en su sitio, formando parte de una cosa muy grande que no sabemos exactamente lo que es", prosigue.

#Felicidad #AntonioGala #Serenidad #Filosofia ♬ sonido original - filopaths @filopaths 🌱 Nos dijeron que la felicidad era una meta, algo que había que salir a buscar. Pero como decía Antonio Gala, hay cosas que no se consiguen corriendo detrás de ellas. Ni el amor ni la felicidad se fuerzan. 🧘‍♂️ A veces, lo más valioso no es tenerlo todo, sino estar en paz con lo que hay. La serenidad no grita, pero lo cambia todo. #Amor

La filosófica reflexión de Antonio Gala ha conseguido volver a ser viral 30 años después, a través de las redes sociales. Sus palabras ya son compartidas en redes por cientos de miles de usuarios de todas las edades, demostrando así que su obra y vida transciende el tiempo, de forma atemporal. El dramaturgo incide en que el amor, al igual que la felicidad, no son sentimientos que deban ser forzados o perseguidos con ansia. Al contrario, estos son incluso prescindibles, ya que lo verdaderamente importante es poder vivir tranquilo y con entereza.