Del 'streaming' a la butaca: el fenómeno del anime en los cines bate récords

Mar Georga Lunes, 11 de agosto 2025, 01:15 Comenta Compartir

El primer éxito que auguraba el potencial de esta propuesta se hallaba en el estreno de 'Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba—The Movie: Mugen Train' en el año 2020 en Japón. Esta película, 'Guardianes de la noche: Tren infinito' en español, narra la batalla de Tanjirō Kamado, sus amigos Inosuke y Zenitsu, y el Pilar Kyōjurō Rengoku contra una de las Lunas. Aunque este estreno no llegaba a los cines españoles y tan solo se proyectaba en el país nipón, demostraba una cosa: esa gran marea de jóvenes espectadores de las plataformas online de contenido estaba dispuesta a cambiar de canal de distribución y disfrutar del género del anime en la gran pantalla.

Este título del 2020, 'Guardianes de la Noche: Tren Infinito', consiguió posicionarse como la película con mayor recolecta económica de la historia de Japón, superando a 'El viaje de Chihiro' y logrando los 10 mil millones de yenes de recaudación en diez días. Cinco años más tarde, el 18 de julio de 2025, Ufotable estrenaba en los cines de Japón la siguiente entrega filmográfica de esta saga, 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito'. Este film, que llegará a los cines de España en septiembre, ha logrado batir, de nuevo, todos los récords. Ha conseguido superar los 10 mil millones de yenes de recaudación en tan solo ocho días, convirtiéndose en la película más rápida en hacerlo en la historia de su país.

A vista de que la fórmula de la omnicanalidad del anime como experiencia del cliente y como estrategia de marketing está siendo todo un éxito en Japón, y de que la fiebre por la cultura asiática está más presente que nunca en Occidente, compañías y estudios como Ufotable y sus homólogos están buscando repetir este método en países como España. Este título, 'Guardianes de la noche: La Fortaleza Infinita', llegará a los cines de España, Europa, Estados Unidos, Canadá y América del Sur en septiembre.

No obstante, el estreno próximo de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito' en los cines de Occidente no va a ser la primera vez que se proponga trasladar la emisión de estas producciones japonesas del medio online al offline. Además de las plataformas de 'streaming' como Netflix, Prime Video y Crunchyroll, que cada vez más apuestan por las producciones de anime, las compañías y los estudios van allanando el terreno para que la multitud de fans también puedan disfrutar de estas historias en las butacas de los cines, y no únicamente en los sofás de sus hogares.

En España se han ido sucediendo proyecciones en la gran pantalla de títulos de anime que son conocidos a través de las plataformas de 'streaming'. Este es el caso de la recopilación de la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen', de 'Kaiju No. 8: misión de reconocimiento', o de 'Ataque a los Titanes: The Last Attack'. Que aunque algunas de ellas no ofrecen contenido inédito, sí que demuestran que existe un ejército de apasionados del género, así como curiosos, que están dispuestos a abarrotar las salas de los cines con el objeto de disfrutar de estas joyas cinematográficas en la gran pantalla.