Matthew Hussey. TikTok

“Dejar atrás una relación que ya no nos hace felices es una de las cosas más difíciles que hay”

El experto reflexiona sobre una de las preguntas más complicadas y universales en el terreno emocional

Mar Georga

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:34

El autor superventas Matthew Hussey es conocido en redes sociales por su contenido relacionado con el amor y la inteligencia emocional. Gracias a su capacidad de conectar con el público, el escritor británico acumula más de 3 millones de seguidores solo en su cuenta de YouTube. Se define a sí mismo como una persona inspiracional, capaz de ayudar a otras personas a encontrar el amor, así como la felicidad. No obstante, tal y como explica, en ocasiones para poder alcanzar esa satisfacción primero es necesario realizar ciertos sacrificios, como el de cerrar etapas que desde hace tiempo ya no nos aportan positividad.

El experto lo explica de la siguiente manera: "La vida es demasiado corta como para estar cometiendo el mismo error una y otra vez. Por lo que debes ser cuidadoso y elegir sabiamente dónde y con quién vas a gastar esos años que tienes de vida". En definitiva, se trata de tomar una decisión racional a la par que emocional y ser consciente de que esos años pasados no van a volver, pero que todavía se pueden aprovechar los años que quedan por delante. A lo que añade: "Debemos reflexionar sobre la cantidad de años que estamos dispuestos a invertir en una persona o en una relación".

@thematthewhussey Letting go of a relationship that no longer serves us is one of the hardest things we’ll ever do. Because it’s not just the person we’re letting go of—it’s the memories, the time we invested, and the hopes and dreams we tied to that relationship. But here’s the question: Would you rather face the regret of staying in an unhappy relationship for years, or muster the courage it takes to leave now and create space for something better? Thank you, @AB | أنس بوخش for having me on your podcast, @#ABtalks ♬ Cornfield Chase - Hans Zimmer

Matthew Hussey concluye que: "Si sabes que te vas a arrepentir de haber apartado a una persona de tu vida o de haber roto una relación sin haberlo intentado antes, entonces no lo hagas, no termines esa relación. Pero puede llegar un momento en el que el arrepentimiento se produzca por otra razón: por no haber apartado antes a ese alguien de nuestra vida". Es entonces cuando las personas suelen encontrarse en un dilema entre estas dos opciones, si intentarlo una vez más o desistir.

