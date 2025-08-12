El trabajo de Palmira Trelis es un balcón con vistas amplias a los muchos conflictos e infidelidades entre parejas valencianas que han sellado un compromiso ... amoroso y luego lo rompen. Es abogada de Familia, canonista y presidenta de la sección de Derecho de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). Con una experiencia de más de 30 años, apunta que los engaños como el que dio la vuelta al mundo en un concierto de Coldplay están hoy a la orden del día, en la base de más del 50% de las rupturas en Valencia. Habla de la influencia de las redes y el móvil, del debilitamiento progresivo de la idea de compromiso mientras toma fuerza «la infidelidad a la carta».

-¿Vivimos con menos tolerancia a la monogamia o hay más tentaciones al alcance y menos disposición al compromiso?

-El compromiso exige un mayor autocontrol y disciplina. Cuando optas por una única opción, rechazas todas las demás, de modo que cuando surge la tentación, has de ser capaz de rechazarla de plano. Se es libre cuando se mantiene la palabra dada, y se es esclavo cuando se es víctima de los múltiples giros por tentaciones. Autocontrol y disciplina son cualidades que hoy «no están de moda». Prima la inmediatez, el placer mediático… Unido al fácil acceso a terceras personas, permite «infidelidades a la carta». Un compromiso duradero sólo se da en parejas que mantienen la voluntad de conjugar el verbo 'querer-querer' a diario. Al final la voluntad refuerza el vínculo, pues aunque ahora haya problemas, la pareja «se sigue queriendo querer».

-¿Cual es la influencia de internet, redes sociales o webs para infieles?

-Absoluta. Las plataformas abren a miles de contactos inmediatos con otras personas nuevas y es muy sencillo mantener la relación oculta. Hay perfiles falsos, apps secretas, mensajes que se eliminan sin dejar rastro… Estamos sobrealimentados de intoxicación y es un peaje muy duro para la familia, pilar de una sociedad que educa en valores a los más jóvenes. Si la tendencia no se para, generará cada más rupturas y desestructuración familiar. Creo que no es un buen pronóstico de futuro.

-Mandamos ya más what'sapp que hablamos. Todo queda ahí. ¿Ayuda a descubrir infidelidades o las provoca al ser más sencillo el tonteo textual o de imágenes?

-Durante la pandemia hubo muchas rupturas al descubrirse infidelidades a través de what'sapps. Incautos olvidaron borrar conversaciones o mantuvieron sus aventuras. La obligada convivencia prolongada y el estrés del confinamiento llevó a muchos a revisar el móvil del otro sin su consentimiento. Esto generó en 2021 un aumento del 13% en rupturas. Y lo recuerdo: espiar el móvil es ilegal y constituye un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

-¿En cuanto tiempo suelen aparecer las infidelidades desde la boda?

-Hay dos momentos clave. Bien en los cinco años de relación, cuando los imprevistos ya han debutado y se descubre que no existía la madurez previa para enfrentarlos: llegada de hijos, monotonía, el endeudamiento… O en madurez, cuando muchos años de matrimonio provocan un desgaste que lleva a sentir atracción hacia todo lo novedoso.

-¿Son más infieles los hombres o las mujeres?

-Si retrotraigo la mirada al pasado, afirmaría que históricamente el hombre era más infiel. Hoy observo una equiparación entre sexos por la independencia de la mujer y control de todas las facetas de su vida. Sí tengo claro que la infidelidad femenina es menos impulsiva. Conlleva una reflexión previa, suele tener motivaciones distintas y un mayor componente emocional.

-¿Qué factura pagan los hijos con algún progenitor infiel?

-En los divorcios tras infidelidad suelen verse más afectados. El cónyuge agraviado exhibe una necesidad de castigar al otro trasmitiendo a los hijos esa información adulta, en busca de su lealtad. Eso que provoca en ellos un conflicto de lealtades que les puede generar daños psicológicos graves: culpa, ansiedad, miedo a perder al otro progenitor, odio, rencor…

-¿Rompen las parejas tras la primera infidelidad o hay cierta tolerancia?

-Cuando un cliente viene a consultar un divorcio tras haber descubierto una infidelidad, aunque el divorcio no llegue en ese momento porque desee retomar y recuperar la relación, el cliente vuelve. Pasarán más o menos meses, pero vuelve, y eso es lo habitual. Una traición genera tanta desconfianza, que el perdón y el olvido deviene imposible. La infidelidad reaparece en cada nueva disputa y el irremediable final suele ser el divorcio.

-¿La infidelidad altera en algo las cuestiones legales relacionadas con la ruptura, de custodia u otro aspecto?

No, la Ley 15/2005 de 8 de julio modificó el Código Civil y suprimió las causas de separación y divorcio, entre las que se hallaba la infidelidad conyugal. En la actualidad, un divorcio se va a resolver igual haya habido o no infidelidad conyugal. Lo que sí se ve afectada es la actitud de las partes, con procesos judiciales más crueles y polémicos.

-Y ante desconfianzas por infidelidades más pruebas de paternidades, supongo.

-Sí. Cada vez hay más desconfianza con este aspecto o se piden más pruebas de paternidad. En los laboratorios han aumentado, en torno a un 20% anual, las peticiones de pruebas de paternidad, que podrían estar superando las 6.000 al año en España. En nuestro despacho, la mayor demanda nos viene efectuada por parte de los padres, en reclamación de la determinación de filiaciones de hijos no matrimoniales.

-Derecho a última palabra.

-Si algo influye durante un proceso judicial de divorcio en la actitud de las partes es la infidelidad. Añade un plus de hostilidad que tiene como consecuencia la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre todos los extremos, algo buscado y deseado por los mediadores y por los abogados de familia.