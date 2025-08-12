Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La abogada Palmira Trelis, presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAV. LP

Palmira Trelis

Presidenta de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de Valencia
«El autocontrol no está de moda. Hoy prima la inmediatez y la infidelidad a la carta» en Valencia

La jurista, experta en rupturas, constata un cambio de paradigma: «El compromiso duradero sólo se da ya en parejas que han aprendido a conjugar el verbo querer-querer» en la era del «placer mediático»

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 00:25

El trabajo de Palmira Trelis es un balcón con vistas amplias a los muchos conflictos e infidelidades entre parejas valencianas que han sellado un compromiso ... amoroso y luego lo rompen. Es abogada de Familia, canonista y presidenta de la sección de Derecho de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). Con una experiencia de más de 30 años, apunta que los engaños como el que dio la vuelta al mundo en un concierto de Coldplay están hoy a la orden del día, en la base de más del 50% de las rupturas en Valencia. Habla de la influencia de las redes y el móvil, del debilitamiento progresivo de la idea de compromiso mientras toma fuerza «la infidelidad a la carta».

