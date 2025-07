La fan que grabó el vídeo viral de la Kiss Cam en el concierto de Coldplay responde cuánto dinero ha ganado

Sara Bonillo Valencia Jueves, 24 de julio 2025, 12:29 Comenta Compartir

El vídeo ya ha dado la vuelta al mundo. La Kiss Cam del concierto de Coldplay en Boston pilló al CEO de Astronomer, Andy Byron, abrazado y en actitud cariñosa con Kristin Cabot, la directora de recursos humanos de su empresa. Al verse en la pantalla, ambos intentaron disimular, ella dándose la espalda, y él agachándose en el suelo.

Esta reacción, fue grabada en vídeo por Grace Springer, una fan de Coldplay que se encontraba en el concierto y que posteriormente decidió colgarlo en sus redes sociales. Lo que no sabía es que se convertiría en uno de los vídeos más vistos del momento.

Ahora, Springer ha acudido al programa 'This Morning', presentado por Alison Hammond y Dermot O'Lea , donde respondió a la pregunta de cuánto dinero que había ganado con la publicación. «En realidad, no he ganado ni con el vídeo ni con las visualizaciones. No está monetizado», explicaba.

Springer explicó que grabó la insólita situación porque deseaba verse a sí misma en la pantalla de la kiss cam y porque le encanta «capturar momentos». «Cuando lo filmé, no le di mucha importancia, pero, claro, todos estaban hablando sobre ello. Había más de 50.000 personas en el concierto, así que fue un tema candente», añadía.

Además, aprovechó para disculparse por haber roto dos familias. «Siento mucho lo de la mujer de Andy, Megan, su familia y todos los que resultaron heridos en el proceso. Había más de 50.000 personas y no soy la única que lo grabó, así que, si no lo hubiera subido yo, estoy segura de que alguien más lo habría hecho», explicaba.

«Pensé que había captado una reacción interesante a la cámara del beso y decidí publicarla. Una parte de mí se siente mal por haberles puesto la vida patas arriba, pero, juega tonterías, gana premios tontos», concluyó.

