Comunicado urgente de la empresa del CEO pillado por la 'Kiss Cam' en el concierto de Coldplay

Sara Bonillo Valencia Sábado, 19 de julio 2025, 12:03 Comenta Compartir

Quién le iba a decir al CEO de Astronomer, Andy Bryon, cuando compró las entradas para el concierto de Coldplay el 15 de julio en Boston, que se convertiría en el gran protagonista de la noche. Y es que, el empresario, fue capatado por la Kisscam del estadio siendo infiel a su esposa, Megan Kerrigan, con quien tiene dos hijos.

La mujer a la que estaba abrazado era la directora de Recursos Humanos de su empresa, Kristin Cabot. Al verse en la pantalla, ambos intentaron disimular, ella dándose la espalda, y él agachándose en el suelo. Un gesto que no pasó desapercibido y que todo el mundo comentó, hasta el propio Chris Martin, quién bromeó diciendo «Mirad esos dos. O están teniendo una aventura o simplemente son muy tímidos».

Más bien se trataba de la primera opción, lo que le ha llevado al empresario a perder su puesto de trabajo de forma temporal. La compañía Astronomer anunció este viernes la suspensión temporal de su director ejecutivo, después de que el vídeo de este se hiciese viral.

«El cofundador y director de productos, Pete DeJoy, se desempeña actualmente como director ejecutivo interino debido a que Andy Byron ha sido apartado temporalmente de su cargo», apuntó Astronomer en su perfil de X.

Y agregó que compartirá más detalles al respecto en los próximos días. La empresa anunció también en su cuenta de X que había abierto «una investigación formal» sobre este vídeo, en el que Byron y la mujer a la que abraza se esconden de la cámara al darse cuenta de que están siendo grabados.

También puntualizó que el comunicado que circuló el jueves, en el que Andy Byron supuestamente pedía disculpas por «un error personal», es falso: Byron -aseguró la compañía- «no ha publicado ningún comunicado, y los informes que digan lo contrario están equivocados».

Además, aclaró que su vicepresidenta de Recursos Humanos, Alyssa Stoddard, no estuvo en el concierto, y por tanto no es ella -como se ha publicado en varios medios- la joven que se sonroja ante la cámara y se lleva una mano a la cara cuando Byron y su supuesta amante son captados 'in fraganti' por la cámara, ante la vista de los miles de asistentes al concierto de Coldplay. Así, confirman que se trata de la directora de Recursos Humanos de su empresa, Kristin Cabot, que se ha convertido en la comidilla de medio mundo.

Temas

Boston

Coldplay