Cristiano Ronaldo pide matrimonio a Georgina con un anillo valorado en 25 millones de euros El futbolista portugués y la influencer llevan nueve años juntos y forman una familia numerosa con sus cinco hijos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan. Una de las parejas más populares e icónicas del momento pasará por el altar tras nueve años de noviazgo y cuatro hijos en común. Su relación se dio a conocer en 2016. Por aquel entonces Georgina era una joven de apenas 22 años que trabajaba como dependienta en una tienda de lujo de Madrid. Allí conoció al astro portugués y ambos tuvieron un flechazo.

«Fue un jueves de verano. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo, apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza», relató ella en 'Soy Georgina'. Ahora han decidido dar un paso más allá y pasarán por el altar.

«Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», ha destacado en la publicación la también influencer de 31 años. Unas palabras que dejan entrever que el enlace entre Georgina y Cristiano tendrá lugar próximamente aunque por el momento no se conoce la fecha. En la imagen se puede apreciar un anillo de pedida muy peculiar.

Se trata de una impresionante pieza de alta joyería, con un enorme diamante central de varios quilates, montado en un diseño solitario que resalta su brillo y pureza. Su estilo elegante y lujoso sugiere que podría pertenecer a una firma exclusiva (Cartier o Harry Winston, sin confirmación). En ese caso su precio superaría el millón de euros. Sin embargo, ¡HOLA! recoge que, tras consultar al joyero Iñaki Torres, estaríamos hablando de una pieza con un valor de no menos 20 o 25 millones de euros.

Su vida juntos

Desde que empezaron su relación han vivido juntos en Madrid, Turín, Manchester y Arabia Saudí, donde se encuentran actualmente ya que Cristiano milita en el Al-Nassar. Juntos han formado una familia numerosa. Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos: Cristiano Jr., nacido en 2010; los gemelos Eva y Mateo, nacidos en 2017 por gestación subrogada; Alana Martina, nacida en noviembre de 2017, fruto de su relación con Georgina; y Bella Esmeralda, nacida en abril de 2022, también hija de la pareja.

