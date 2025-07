El oncólogo Silvio Garattini advierte sobre los alimentos que no debes comer «en verano, más que en otros periodos» El experto en longevidad, de 96 años, asegura que este producto es nuestro mayor enemigo para vivir más años

Marta Palacios Valencia Martes, 1 de julio 2025, 01:26

La alimentación es fundamental para gozar de buena salud y por ello hay que cuidarla. Sobre todo en verano, según ha advertido a través de una entrevista al medio de comunicación italiano First Online el oncólogo y experto en longevidad Silvio Garattini.

A sus 96 años, el doctor ha explicado que para vivir durante muchos más años se requieren una serie de cambios, «una revolución, una forma diferente de abordar la salud y de esta manera se podrán evitar la mayoría de enfermedades». Y sobre todo ha querido hacer hincapié en la alimentación.

Garattini ha explicado que en la nutrición son «cruciales» dos factores: «obviamente el qué, pero también el cuánto». En primer lugar, el experto ha explicado que «tu dieta debe ser variada, es decir, debes comer un poco de todo para obtener los micro y macronutrientes que necesitamos, pero también para evitar acumulaciones de factores contaminantes contenidos en los alimentos individuales«.

En este sentido, Garattini ha advertido que «en verano, más que en otros periodos del año, es necesario comer muy poca carne, evitar la mantequilla y los alimentos grasos, y favorecer las verduras, la fruta y los hidratos de carbono complejos como el arroz y la pasta, preferiblemente integrales». Además, ha añadido que «teniendo en cuenta la función renal, también es importante beber más agua para reponer las sales perdidas a través del sudor». «Sin embargo, hay que tener cuidado con los helados y las bebidas carbonatadas debido a su contenido de azúcar», ha puntualizado.

¿Y qué cantidad de comida es la adecuada?, le pregunta el periodista. «La variedad debe ir acompañada de moderación. Como decían nuestros mayores: hay que levantarse de la mesa con la sensación de que todavía se tiene un poco de hambre. En todo caso, puedes recurrir a varias comidas más pequeñas a lo largo del día», ha explicado. «Y luego el momento del día no es tan importante: si alguien prefiere cenar por la noche, sobre todo en verano, está bien, pero lo importante es no irse a la cama inmediatamente», ha terminado no sin antes añadir que «las investigaciones han demostrado que con una reducción del 30% en la alimentación se vive un 20% más: comer poco es por tanto también un factor de longevidad».

