Qué hay que mirar en las etiquetas de los alimentos si tienes colesterol

Para saber si tienes o no los niveles de colesterol alto es imprescindible hacerse una analítica de sangre, ya que se trata de un problema de salud silencioso que no deja síntomas ni señales evidentes. Esto hace que muchas veces el diagnóstico tarde más de lo recomendable y la persona siga su vida con normalidad, sin prestar atención a lo necesario para controlar sus niveles LDL.

Inevitablemente, cuando los niveles de colesterol salen altos, hay que prestar atención a nuestros hábitos de vida. Dejar de lado el sedentarismo y hacer deporte es tan importante como no fumar ni abusar de las bebidas alcohólicas y, por supuesto, llevar una alimentación saludable. Pero no se trata simplemente de contar calorías y no abusar de la comida rápida, las personas con colesterol alto tienen que adaptar su dieta en varios aspectos y dejar de lado ciertos productos para cuidar la salud de sus arterias.

Para empezar, hay que dejar de lado las grasas saturadas y trans, los embutidos, las carnes rojas, la bollería y productos azucarados, lácteos enteros, mariscos o vísceras y limitar también el consumo de sal. Por otra parte, también conviene incorporar otros tantos que resultan grandes aliados para subir los niveles de colesterol bueno y bajar el malo. Por ejemplo, el aguacate, el aceite de oliva, salmón y pescado azul y frutos secos.

Además, si tienes el colesterol alto, a la hora de hacer la compra también habrá que fijarse en qué productos añades en la cesta y prestar atención a ciertas cosas en el etiquetado de los productos. Especialmente, hay que tener en cuenta el 'contenido de colesterol por porción' y también el 'porcentaje de valor diario' (%VD) para las grasas saturadas:

- Sin colesterol: en la etiqueta puede poner 'sin colesterol' cuando el producto contenga menos de 2 mg de esta sustancia por porción, y 2 gramos o menos de grasas saturadas.

- Bajo en colesterol: puede ser etiquetado como 'bajo en colesterol' si contiene 20 mg o menos de colesterol por porción, además de 2 gramos o menos de grasas saturadas.

- Colesterol reducido: puede ser etiquetado como 'colesterol reducido' si tiene al menos un 25% menos colesterol por porción comparado con un alimento regular.

Además de prestar atención a las porciones, es aconsejable comprobar el porcentaje de grasas saturadas (%VD), que detalla cuánto aporta ese alimento en comparación con una dieta de 2.000 calorías. Se considera bajo cuando es de un 5% o menos y alto cuando es de un 20% o superior.