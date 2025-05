El mejor pan para comer si tienes el colesterol alto

Tamara Villena Valencia Lunes, 26 de mayo 2025, 01:28 Comenta Compartir

El pan es uno de esos alimentos que nunca faltan en la mesa y no lo perdonamos en prácticamente ninguna comida: desde el desayuno para una tostada o sandwich hasta el almuerzo, para acompañar la comida y la cena o para hacer un 'snack' durante el día. Es uno de los ingredientes más versátiles en nuestra alimentación y forma parte del estilo de vida y la cultura de picar y sobremesa que nos caracteriza.

Sin embargo, también es uno de los alimentos que más se demoniza en dietas y muchos tienden a dejarlo de lado de forma drástica cuando quieren perder peso porque 'engorda'. La realidad es que el pan puede ser un gran aliado a la hora de adelgazar y llevar una alimentación saludable, siempre y cuando se sepa qué cantidad tomar y qué modalidad es la más recomendable para nuestras necesidades.

Por ejemplo, en el caso de las personas con colesterol alto, no tienen por qué decir adiós definitivamente al pan en sus comidas. Quienes sufren de niveles LDL elevados saben que, además de hacer deporte, tienen que restringir de su alimentación ciertos alimentos que pueden obstaculizar la salud de sus arterias, como los lácteos enteros, embutidos, carnes rojas, bollería o azúcares añadidos, ya que de no mantener una dieta lo más limpia posible pueden sufrir complicaciones cardiovasculares que supongan un gran riesgo para la salud.

No obstante, el pan no se encuentra entre los alimentos que las personas con colesterol alto no pueden comer, siempre y cuando opten por la versión más saludable para su dieta. No todos los panes aportan los mismos beneficios y entre la amplia variedad que podemos encontrar en el supermercado o panadería, son los panes integrales los que aportan más contenido en fibra.

La fibra juega un importante papel a la hora de reducir el colesterol ya que actúa como una especie de 'esponja' que absorbe esta sustancia en el sistema digestivo y por lo tanto disminuye su paso hacia la sangre y evita su acumulación en las arterias. Por eso conviene especialmente optar por panes integrales elaborados con cereales enteros y sin procesar, que son los que cuentan con un mayor contenido de fibra soluble. El pan de centeno, por ejemplo, te ayudará a cuidar la salud cardiovascular al evitar el colesterol, además de estimular el tránsito intestinal y evitar los antojos durante el día gracias a su poder saciante y regulador de la glucosa.

También hay otras opciones muy interesantes en el mercado, ya que algunos de estos panes cuentan con esteroles y estanoles vegetales, compuestos que se encargan de bloquear la absorción de colesterol en el intestino.