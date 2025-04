El error que te impide quemar grasa y adelgazar aunque estés a dieta

Tamara Villena Valencia Miércoles, 30 de abril 2025, 01:18 Comenta Compartir

Adelgazar se convierte en uno de los objetivos de muchas personas en cuanto se acerca el buen tiempo, aunque es un error creer que alguna dieta extrema puede conseguir en poco tiempo lo que no has trabajado en todo el año con buena alimentación y deporte. Estar en buena forma física no depende solo de lo que comas durante uno o dos meses, se trata de qué hábitos sigues en tu día a día para conseguir que tu salud esté lo mejor posible y tu cuerpo permanezca ágil y fuerte.

No obstante, si tu rutina sí que es saludable y sueles hacer ejercicio y cuidar la alimentación, sí que puede resultar cambiar tus platos durante un periodo de tiempo para conseguir bajar algo de peso. La clave está en hacerlo de forma consciente y realista, sin pasar hambre y siempre que sea posible junto a la revisión de un profesional.

Si tu objetivo está en bajar algo de peso y reducir grasa corporal, también tendrás que tener en cuenta otro aspecto esencial que influye -y mucho- a la hora de perder peso: la inflamación. No todos son conscientes de hasta qué punto influye este problema a la hora de perder peso, y eso supone un gran error que dificulta la quema de grasa.

La mayoría de los enfoques a la hora de adelgazar siguen estrategias bajo la premisa de «comer menos y moverse más», un planteamiento incompleto que hace que las dietas hipocalóricas fallen a menudo y ons lleven a preguntarnos eso de '¿por qué no adelgazo si estoy a dieta?'.

Según David Vargas, fundador y CEO de Regenera, «el exceso de grasa corporal no es solo un depósito de energía; actúa también como un órgano endocrino e inmunológico. Por eso, cuando hablamos de perder peso, debemos ir más allá del conteo de calorías y poner el foco en la inflamación».

Y es que un estado de inflamación crónica de bajo grado es decir, una activación constante del sistema inmunológico, crea un entorno metabólico que dificulta enormemente la quema de grasa. Ya en su día, la revista Time llamó a la inflamación «el asesino secreto», relacionándola con enfermedades como el infarto, el alzhéimer o el cáncer. Pero su impacto va mucho más allá, afectando también a los procesos de pérdida de peso.

Resulta que, durante miles de años, los humanos evolucionamos en un contexto de escasez, movimiento diario y alimentos naturales. Hoy, ese entorno ha desaparecido. Lo hemos sustituido por uno dominado por el sedentarismo, el estrés crónico, la mala calidad del sueño y una alimentación basada en ultraprocesados, azúcares y grasas industriales. Estos factores no solo sabotean nuestra salud, también provocan un estado inflamatorio constante que desequilibra nuestras hormonas, altera nuestros ritmos biológicos y agota al sistema inmune.

«Vivimos en cuerpos diseñados para cazar, recolectar y moverse, pero nos enfrentamos a un mundo que nos sobrecarga con estímulos, nos priva de descanso y nos alimenta con productos que no nutren», añade David Vargas. La respuesta, como vemos, para transformar el cuerpo de forma adecuada, quemar grasa y perder peso de una vez por todas, no está solo en contar calorías, también hay que prestar atención a las formas para reducir la inflamación del organismo.

Por ejemplo, no consumir demasiados azúcares y alimentos ultraprocesados, dejar de lado el sedentarismo y el consumo de bebidas alcohólicas e implantar técnicas que nos ayuden a reducir el estrés y la ansiedad.