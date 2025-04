La dieta para adelgazar y reducir el colesterol, la inflamación y el azúcar Esta estrategia no se basa en reducir las calorías diarias, sino en aumentar notablemente la ingesta de fibra

Para adelgazar y no recuperar el peso es esencial seguir unos hábitos de vida saludables que sean sostenibles a largo plazo. De nada sirve seguir una buena alimentación y una rutina de deporte durante un tiempo si luego vuelves a comer ultraprocesados y azúcares refinados cada dos por tres o a no moverte del sofá. Llevar una rutina sedentaria y comer mal no solo empeorará tu salud, también hará que te alejes de estar en buena forma física y conseguir tus resultados ideales frente al espejo.

Por ejemplo, vivir contando calorías es algo muy exigente y poco práctico, que lleva a malas conductas alimenticias y una mala relación con la comida, además de derivar en atracones y un efecto rebote que termina haciendo que ganes más peso del que pretendías perder. Además, ten en cuenta que comer mal, con productos con muchos azúcares, dispara tus niveles de glucosa y deja unos picos en sangre que producen antojos constantes y que te pases el día picando entre horas.

No obstante, si sigues unos hábitos saludables pero te notas más inflamado de lo normal o has pasado por una época de excesos y quieres volver a tu peso regular, puedes hacer dieta para tratar de recuperar tu físico de forma sana. Aunque siempre es recomendable recurrir a un nutricionista en estos casos, hay muchas pautas alimenticias que puedes poner en práctica si tienes claro cómo hacerlo saludablemente.

Una de las últimas en alcanzar más popularidad es la dieta NiMe (Non-industrialised Microbiome Restore), que se centra en excluir casi por completo los alimentos procesados para combatir al máximo el riesgo de padecer diabetes, colesterol o patologías cardíacas. Este patrón alimenticio no es vegetariano pero sí pone su foco en las verduras y especialmente en la fibra, que incluye en cantidades superiores a las recomendaciones dietéticas habituales para mejorar la microbiota intestinal. Esto, además de reducir la inflamación, ayuda a combatir el estreñimiento y aumentar la saciedad para que no comas más de lo que realmente necesitas durante el día.

Pero lo realmente innovador de la dieta NiMe, y lo que la diferencia de la gran mayoría, es que no se basa en reducir tus calorías diarias. Está creada a raíz de un estudio llevado a cabo por expertos de la University College Cork de Irlanda y publicado en la revista científica Cell, que indagaba en los beneficios de las dietas de sociedades no industrializadas para reducir enfermedades crónicas. El patrón se basa en comer al contrario que en las sociedades industrializadas, donde abundan las comidas procesadas, bajas en fibra, con pocas verduras y ricas en azúcares y conservantes.

La dieta NiMe centra tus comidas en verduras, legumbres y alimentos vegetales integrales, dejando una pequeña porción de proteína animal al día, como puede ser salmón, pollo o cerdo. No cuenta con lácteos, carne de vaca, ni trigo y tamoico ultraprocesados con azúcares o grasas saturadas. La idea es superar la cantidad fibra que se contempla en las recomendaciones diarias habituales, que va de 25 a 30 gramos por cada 100 calorías. Ten en cuenta que, a la hora de aumentar la fibra que consumes, es importante hacerlo gradualmente para evitar problemas digestivos.