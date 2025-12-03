Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
Mesa adornada para celebrar la Navidad.

La nueva vela de Mercadona que arrasa: hace que la casa huela a Navidad

Su aroma acogedor lo convierte en el producto ideal para acompañar estas fiestas navideñas

Mar Georga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:23

Comenta

Tras el éxito que han cosechado las velas perfumadas de Mercadona, entre las cuales se encuentran los olores Toffe, Frutos Silvestres, Chai, Talco y Vanille, la cadena de distribución ha decidido sorprender a sus clientes con un nuevo aroma.

Noticias relacionadas

El bolígrafo mágico de Mercadona que arrasa: el truco para una manicura glaseada perfecta

El bolígrafo mágico de Mercadona que arrasa: el truco para una manicura glaseada perfecta

Mercadona anuncia cambios en los horarios de sus supermercados en diciembre

Mercadona anuncia cambios en los horarios de sus supermercados en diciembre

La nueva vela Latte de Mercadona: aroma y precio

Se trata de la nueva vela Latte, que posee un olor muy característico a leche caliente con canela. Es, en definitiva, un aroma muy invernal y reconfortante, perfecto para poner una nota dulce en el hogar durante estas Navidades.

La nueva vela Latte. Mercadona

El pack de 18 velas pequeñas está disponible por 1,85 euros, y ya hay usuarios en redes sociales que han optado por modificar estos pequeños recipientes, con el objetivo de crear una super vela de mayor tamaño.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  2. 2

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  3. 3 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  4. 4

    Carlos Simón: «Vamos a ver madres primerizas con cincuenta años»
  5. 5

    El jefe de seguridad del 112 y Jorge Suárez decidieron conservar las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi
  6. 6

    La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
  7. 7

    La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana
  8. 8 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  9. 9 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  10. 10

    Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La nueva vela de Mercadona que arrasa: hace que la casa huela a Navidad

La nueva vela de Mercadona que arrasa: hace que la casa huela a Navidad