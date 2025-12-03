La nueva vela de Mercadona que arrasa: hace que la casa huela a Navidad Su aroma acogedor lo convierte en el producto ideal para acompañar estas fiestas navideñas

Tras el éxito que han cosechado las velas perfumadas de Mercadona, entre las cuales se encuentran los olores Toffe, Frutos Silvestres, Chai, Talco y Vanille, la cadena de distribución ha decidido sorprender a sus clientes con un nuevo aroma.

La nueva vela Latte de Mercadona: aroma y precio

Se trata de la nueva vela Latte, que posee un olor muy característico a leche caliente con canela. Es, en definitiva, un aroma muy invernal y reconfortante, perfecto para poner una nota dulce en el hogar durante estas Navidades.

El pack de 18 velas pequeñas está disponible por 1,85 euros, y ya hay usuarios en redes sociales que han optado por modificar estos pequeños recipientes, con el objetivo de crear una super vela de mayor tamaño.