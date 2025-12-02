Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LUIS SEVILLA

El bolígrafo mágico de Mercadona que arrasa: el truco para una manicura glaseada perfecta

El Magic Pen es uno de los productos más virales de la cadena valenciana

Mar Georga

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:08

Ir a un centro de estética o salón de belleza para hacerse la manicura es un ritual de bienestar para muchas personas. No obstante, también las hay que optan por arreglar sus propias uñas en casa, ya sea por preferencia o para descansar temporalmente de las uñas de gel.

Por esta razón, productos como el bolígrafo Magic Pen de Mercadona arrasan en tiendas, ya que se presentan como una alternativa asequible y favorecedora. Cientos de vídeos en redes sociales corroboran su viralidad, al igual que miles de usuarios que lo han probado y comparten su experiencia.

Una alternativa para presumir de manicura: precio imbatible

El bolígrafo mágico de Mercadona actúa en cuestión de minutos, ofreciendo un acabado luminoso efecto 'glazed donut' y profesional, sin necesidad de herramientas adicionales ni experiencia previa. El envase metalizado y su formato tipo bolígrafo llaman la atención desde el primer momento.

Magic Pen. Mercadona

Aunque pueda parecer un cosmético para los ojos, en realidad se trata de un polvo satinado para uñas que se aplica con una esponja incorporada. Su facilidad de uso, su acabado efecto glaseado y su reducido precio lo han convertido en un éxito viral.

El Magic Pen de Mercadona está disponible en dos tonos: un rosa empolvado con reflejos lilas y un verde tornasolado con destellos turquesa, ambos a un precio de 3,75 euros.

Cómo utilizar el Magic Pen de Mercadona

El proceso es sencillo y consta de 3 pasos:

- Primero, pintar una base de color sobre las uñas (se recomienda el esmalte 113 del Mercadona, que es blanco).

- Segundo, la aplicación del Magic Pen, eliminando a su vez los excesos de polvo.

- Tercero, un Top Coat para sellar (este último paso es el más importante, se puede utilizar el brillo 67 del mismo supermercado).

Trucos y consejos:

1. Asegúrate de que la base esté completamente seca antes de aplicar el polvo. Si no, se puede emborronar o crear grumos.

2. No frotes demasiado fuerte a la hora de aplicar el Magic Pen, así como de reducir el exceso de polvo. Basta con pequeños toques y movimientos circulares.

3. No escatimes con el brillo final del Top Coat. Es lo que fija todo el conjunto y evita que se desgaste con los días.

4. Si te animas puedes combinarlo con otras decoraciones (pegatinas, detalles metálicos o pequeños dibujos), el resultado es aún más llamativo.

5. También hay usuarios que lo utilizan a modo de toque final sobre esmaltes oscuros, creando un contraste espectacular.

