Mercadona retira temporalmente uno de sus productos estrella

Jaime Vázquez García Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:47 Comenta Compartir

Uno de los productos estrellas de la cadena valenciana ha dicho adiós, temporalmente. La ausencia repentina del 'hummus de Mercadona' ha encendido las alarmas entre sus consumidores. Lo que hasta hace unas semanas era uno de los productos más buscados en la sección de refrigerados ha desaparecido por completo, generando decenas de preguntas y reacciones en redes sociales.

1 minuto de silencio porque @Mercadona quito el Hummus de sus productos. — Enrique Yañez (@medicodevuelo) November 24, 2025

Mercadona ha aclarado que la interrupción de stock no responde a una decisión comercial, sino a una incidencia en la fábrica encargada de elaborarlo. Esta planta pertenece a Rensika, su proveedor habitual, y según explica la compañía, el contratiempo ha obligado a detener la producción de todas las variedades de hummus.

¡Hola!🙋‍♂️ Actualmente no disponemos de nuestro hummus debido a que hemos tenido una incidencia en las instalaciones de nuestro fabricante Rensika.😓

Estamos trabajando en reestablecer el servicio lo antes posible, pero no visualizamos tenerlo antes del mes de diciembre. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) November 26, 2025

«Actualmente no disponemos de nuestro hummus debido a que hemos tenido una incidencia en las instalaciones de nuestro fabricante Rensika.», ha contestado Mercadona a distintos usuarios en X (antes Twitter). De momento, la compañía no prevé que el producto vuelva a estar disponible antes de diciembre.

Todos los hummus agotados en la página web de Mercadona

La cadena no ha emitido un comunicado oficial general, sino que está respondiendo caso por caso a las consultas de los clientes que preguntan por la falta del producto.

Desde Mercadona insisten en que el problema es puntual y únicamente afecta al proceso de fabricación. Subrayan, además, que no se trata de cambios en su surtido ni de una retirada voluntaria del producto, sino de una imposibilidad temporal de abastecerlo.

La situación ha generado especial preocupación entre los consumidores porque el hummus de Mercadona se había convertido en uno de los artículos estrella en el apartado de platos preparados, muy valorado por su sabor, su practicidad y su perfil saludable.

