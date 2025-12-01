Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jessie Inchauspé, bioquímica: «El 80% de la población tiene picos diarios de glucosa que afectan a la salud mental y al acné»

Estas curvas de glucosa también aumentan el cansancio y la irritabilidad

Mar Georga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:51

Comenta

La bioquímica francesa Jessie Inchauspé, conocida mundialmente como 'Glucose Goddess', es una pionera en la divulgación de las curvas de glucosa. La siguen más de 6 millones de personas en sus redes sociales y ha escrito un libro que ha logrado vender millones de ejemplares: 'La revolución de la glucosa'.

En una entrevista a 'The Diary Of A CEO', la experta ha vuelto a abrir el melón de la alimentación, con un vídeo en YouTube que supera las 8,6 millones de visualizaciones. Su diagnóstico es claro: ocho de cada diez personas sufren picos de glucosa diarios sin saberlo, un fenómeno que produce más problemas de lo que imaginamos: desde cansancio crónico hasta ansiedad, acné, envejecimiento acelerado o dificultades para concebir.

La científica lo describe como una montaña rusa metabólica, provocada por el abuso de azúcares y almidones. Esa es la conclusión a la que ha llegado tras cinco años recopilando datos con monitores de glucosa y estudios científicos. «El cuerpo reacciona a estos picos liberando más insulina, inflamándose y envejeciendo más rápido», explica. Pero no solo se trata de peso: «los altibajos de glucosa aumentan el cansancio, disparan los antojos y alimentan la irritabilidad», añade.

Los cuatro pequeños gestos que, según Jessie Inchauspé, cambian un día entero

¿Cómo reducir estos picos de azúcar en sangre tan dañinos? La solución, según la experta, no reside en prohibir alimentos, sino en aprender a 'ordenarlos'. De esta manera, la bioquímica presenta cuatro trucos sencillos pero eficaces a la hora de disminuir esta montaña rusa de glucosa.

1. Desayuno salado. Evitar dulces, zumos, granola o cereales a primera hora de la mañana o como primera comida. «Si empiezas el día con un pico, arrastras la montaña rusa hasta la noche», advierte.

2. Una cucharada de vinagre antes de la comida principal y más abundante. Diluirla en agua reduce hasta un 30% el impacto glucémico.

3. Primero las verduras. Tomarlas antes del plato principal crea una especie de «malla de fibra» en el intestino que ralentiza la absorción del azúcar.

4. Tras cada comida, ejercitarse durante al menos 10 minutos. Un paseo, limpiar la casa, fregar los platos o incluso levantar las piernas debajo de la mesa ayuda a que los músculos absorban parte del exceso.

