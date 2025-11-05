La bebida antioxidante y antiinflamatoria para ayudar a deshinchar y mejorar las defensas Es una opción perfecta para tomar entre horas, cargada de propiedades que combaten el envejecimiento y nutren el organismo

Tamara Villena Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:22

El otoño es la estación perfecta para ponerse en serio con los buenos hábitos, ya que la vuelta definitiva a la rutina facilita poder seguir unas pautas saludables en las que no puede faltar comer bien ni hacer deporte habitualmente. Todo ello empieza por marcarse unos objetivos realistas, que puedas cumplir sin demasiada complicación y que, por lo tanto, no termines dejándolo a la mínima de cambio.

Para hacerlo todo mucho más sencillo, puedes incorporar pequeños gestos como hacer una lista de la compra planificando el menú semanal, de forma que no termines añadiendo opciones precocinadas a la cesta ni caigas en caprichos rápidos para salir del paso. Todo esto te ayudará a cuidar la línea y evitar que termines picando entre horas. Otra de las cosas que puedes hacer para eso es incorporar las infusiones naturales a tu día a día, bebidas cargadas de beneficios que puedes tener listas en solo cinco minutos y saciarte si te entra hambre o antojo de dulce.

Hay una que es ideal para otoño, para calentar el cuerpo y cargar las pilas después de un día de trabajo o lleno de rutina. Se trata de la infusión con cúrcuma y avena, una combinación tan saludable como sabrosa, con un toque diferente pero muy nutritivo que además no tiene azúcares añadidos ni calorías vacías.

Esta reconfortante bebida es altamente saciante y antioxidante, por lo que además de ayudarte a no picar entre horas, mantiene los niveles de glucosa estables y controla los antojos, además de combatir el envejecimiento del organismo, cuidar la salud de las arterias y fortalecer las defensas. También es digestiva y estimula el tránsito intestinal, por lo que es una opción muy recomendable para quienes tienen problemas de estreñimiento. Otro de sus beneficios es su función depurativa, ya que favorece la eliminación de líquido y ayuda a deshinchar el cuerpo.

La clave para preparar esta bebida es la cúrcuma en polvo, una especia de color amarillo que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que se potencian junto a la canela. Esta combinación hace que la infusión sea antimicrobiana y antifúngica, por lo que también es útil para combatir infecciones.

Cómo preparar una bebida de cúrcuma con avena

Para elaborar esta bebida natural, basta con seguir unos sencillos pasos:

1. Junta unos 50 gramos de copos de avena junto a un par de cucharaditas de cúrcuma en polvo.

2. Añade una cucharadita de canela.

3. Vierte un litro de agua caliente y mezcla bien todos los ingredientes para evitar grumos de los copos de avena.

4. Por último, puedes añadir un toque de leche de avena para potenciar su sabor dulce y mejorar la textura.