Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El doctor Enrique Rojas. LP

Enrique Rojas, psiquiatra: «No existe la persona tóxica. Todos tenemos momentos y reacciones tóxicas para otras personas»

El experto en salud mental ofrece una serie de pautas para identificar esta conducta dañina

Mar Georga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:21

Comenta

Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, es una de las figuras más reconocidas en divulgación sobre salud mental. Es autor de numerosos libros de carácter clínico, así como obras de ensayo sobre temas como la ansiedad, la felicidad o las crisis de pareja.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Noticias relacionadas

Arthur Brooks, psicólogo de Harvard, sobre la felicidad: «Abúrrete 15 minutos al día y verás cómo cambia tu vida»

Arthur Brooks, psicólogo de Harvard, sobre la felicidad: «Abúrrete 15 minutos al día y verás cómo cambia tu vida»

Rebeca Toribio, exnovia de Miguel Ángel Silvestre: «He abandonado mi vida de famosa VIP por Jesucristo»

Rebeca Toribio, exnovia de Miguel Ángel Silvestre: «He abandonado mi vida de famosa VIP por Jesucristo»

El error de Pablo Motos que le ha llevado a arrancar 'El Hormiguero' pidiendo perdón: «No tengo excusa. La he cagado»

El error de Pablo Motos que le ha llevado a arrancar 'El Hormiguero' pidiendo perdón: «No tengo excusa. La he cagado»

En una de sus publicaciones de Instagram, el autor de 'Todo lo que tienes que saber sobre la vida' ha compartido su visión sobre el concepto de 'personas tóxicas', una etiqueta que se ha popularizado en los últimos años. El Dr. Enrique Rojas explica tajante que «no existe la persona tóxica en sentido estricto».

Los cuatro señales para identificar a una persona con comportamientos tóxicos

La razón es que, en palabras del psiquiatra, «todos podemos tener momentos y reacciones tóxicas para otras personas. Cualquiera puede estar atravesando un periodo de la vida complejo, con dificultades y problemas». Esto no exime de culpabilidad, pero sí aclara que lo que desgasta no es tanto una persona, sino un comportamiento que se repite.

Asimismo, el experto en salud mental destaca cuáles son las señales que sirven para identificar a una persona que presenta comportamientos tóxicos, con el objetivo de poner límites a tiempo y consultar a un profesional. «¿Cómo identificar a las personas tóxicas? Hacen juicios de valor negativos, manifiestan una clara inclinación al drama, suelen tener un ego muy grande y presentan una tendencia al victimismo», concluye.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  2. 2 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  3. 3 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín
  4. 4

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer
  5. 5

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  6. 6

    Pérez Llorca enseña sus cartas: borra a Mazón de su investidura y deja sin discurso a PSPV y Compromís
  7. 7

    Dudas y certezas sobre la muerte de la niña tras ser atendida en una clínica dental de Alzira
  8. 8 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  9. 9

    Ábalos y Koldo pasan juntos en la misma celda su primera noche en Soto del Real
  10. 10

    Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Enrique Rojas, psiquiatra: «No existe la persona tóxica. Todos tenemos momentos y reacciones tóxicas para otras personas»

Enrique Rojas, psiquiatra: «No existe la persona tóxica. Todos tenemos momentos y reacciones tóxicas para otras personas»