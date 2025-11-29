Enrique Rojas, psiquiatra: «No existe la persona tóxica. Todos tenemos momentos y reacciones tóxicas para otras personas» El experto en salud mental ofrece una serie de pautas para identificar esta conducta dañina

Mar Georga Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:21

Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, es una de las figuras más reconocidas en divulgación sobre salud mental. Es autor de numerosos libros de carácter clínico, así como obras de ensayo sobre temas como la ansiedad, la felicidad o las crisis de pareja.

En una de sus publicaciones de Instagram, el autor de 'Todo lo que tienes que saber sobre la vida' ha compartido su visión sobre el concepto de 'personas tóxicas', una etiqueta que se ha popularizado en los últimos años. El Dr. Enrique Rojas explica tajante que «no existe la persona tóxica en sentido estricto».

Los cuatro señales para identificar a una persona con comportamientos tóxicos

La razón es que, en palabras del psiquiatra, «todos podemos tener momentos y reacciones tóxicas para otras personas. Cualquiera puede estar atravesando un periodo de la vida complejo, con dificultades y problemas». Esto no exime de culpabilidad, pero sí aclara que lo que desgasta no es tanto una persona, sino un comportamiento que se repite.

Asimismo, el experto en salud mental destaca cuáles son las señales que sirven para identificar a una persona que presenta comportamientos tóxicos, con el objetivo de poner límites a tiempo y consultar a un profesional. «¿Cómo identificar a las personas tóxicas? Hacen juicios de valor negativos, manifiestan una clara inclinación al drama, suelen tener un ego muy grande y presentan una tendencia al victimismo», concluye.