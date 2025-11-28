Arthur Brooks, profesor de Harvard, sobre la felicidad: «Abúrrete 15 minutos al día y verás cómo cambia tu vida» El experto sostiene que los teléfonos móviles y la sobreestimulación nos impiden activar un red neuronal crítica de nuestro cerebro

Mar Georga Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:01 Comenta Compartir

Para el reconocido escritor y académico Arthur Brooks, aburrirse es necesario. Es más, evitar el aburrimiento no nos hace más felices, al contrario: «Vas a tener menos propósito en la vida y vas a estar más deprimido si nunca te aburres», advierte.

Por desgracia, a las personas no nos gusta aburrirnos, y hoy en día estamos sometidos a una sobreestimulación, debido al uso constante de los teléfonos móviles, las redes sociales y la gran cantidad de productos y servicios a nuestro alcance.

Aburrirnos es fundamental: la propuesta de Arthur Brooks, 15 minutos al día sin hacer nada

No obstante, no hacer nada durante 15 minutos, cada día, es de suma importancia, porque «estar aburrido cambia la forma en la que pensamos. Cuando nos aburrimos entramos en la red neuronal por defecto, que son unas estructuras en tu cerebro que se encienden cuando no tienes nada más en lo que pensar».

Cuando se activan dichas redes neuronales, comenzamos a pensar de manera más profunda, sobre temáticas incluso existenciales. Pero por densos que parezcan estos pensamientos, son fundamentales para nuestro desarrollo.

«Si cada vez que te aburres sacas el móvil, va a ser cada vez más difícil encontrar el significado a las cosas y esta es la receta perfecta para que aparezca la depresión y la ansiedad. Genera una gran sensación de vacío», afirma tajante.

El experto en felicidad Arthur Brooks nos recomienda que dediquemos 15 minutos diarios a aburrirnos y a no hacer nada, pero sin caer en el extremo de sobre pensar. «Te empezarás a encontrar mejor cuando empieces a pasar ratos de 15 minutos o más sin hacer nada», propone.

Tras este ejercicio, el autor nos invita a comprobar los resultados obtenidos. «Observa cómo cambia tu vida. Las cosas cotidianas de tu vida te aburrirán menos: el trabajo, tus relaciones, las cosas que pasan a tu alrededor», concluye.

El experto nos invita a reducir el tiempo que empleamos en las redes sociales y los teléfonos móviles

Además, el profesor de Harvard ilustra lo que él mismo practica en su casa. «Tengo una política de cero dispositivos desde las 7 de la tarde, no duermo con el móvil, no hay dispositivos cuando cenamos en casa. Estamos cenando nosotros, no con las personas que no están ahí. Y hago ayunos de redes sociales y de pantallas con regularidad».

A lo que añade: «Al final yo también tengo que coger el teléfono para ser una persona funcional, responder correos electrónicos. Pero estas normas que llevamos a cabo en casa me recuerdan que mi vida no debe girar alrededor de los dispositivos. Se las recomiendo a todo el mundo».