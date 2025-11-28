Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves toca en tres centros comerciales y el sorteo riega con miles de euros dos localidades valencianas
Web de Arthur Brooks

Arthur Brooks, profesor de Harvard, sobre la felicidad: «Abúrrete 15 minutos al día y verás cómo cambia tu vida»

El experto sostiene que los teléfonos móviles y la sobreestimulación nos impiden activar un red neuronal crítica de nuestro cerebro

Mar Georga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:01

Comenta

Para el reconocido escritor y académico Arthur Brooks, aburrirse es necesario. Es más, evitar el aburrimiento no nos hace más felices, al contrario: «Vas a tener menos propósito en la vida y vas a estar más deprimido si nunca te aburres», advierte.

Por desgracia, a las personas no nos gusta aburrirnos, y hoy en día estamos sometidos a una sobreestimulación, debido al uso constante de los teléfonos móviles, las redes sociales y la gran cantidad de productos y servicios a nuestro alcance.

Aburrirnos es fundamental: la propuesta de Arthur Brooks, 15 minutos al día sin hacer nada

No obstante, no hacer nada durante 15 minutos, cada día, es de suma importancia, porque «estar aburrido cambia la forma en la que pensamos. Cuando nos aburrimos entramos en la red neuronal por defecto, que son unas estructuras en tu cerebro que se encienden cuando no tienes nada más en lo que pensar».

Cuando se activan dichas redes neuronales, comenzamos a pensar de manera más profunda, sobre temáticas incluso existenciales. Pero por densos que parezcan estos pensamientos, son fundamentales para nuestro desarrollo.

«Si cada vez que te aburres sacas el móvil, va a ser cada vez más difícil encontrar el significado a las cosas y esta es la receta perfecta para que aparezca la depresión y la ansiedad. Genera una gran sensación de vacío», afirma tajante.

Noticias relacionadas

Mel Robbins, comunicadora y autora de 'Let Them': «A los 57 años descubrí la relación que puede transformar tu vida»

Mel Robbins, comunicadora y autora de 'Let Them': «A los 57 años descubrí la relación que puede transformar tu vida»

La casa prefabricada que arrasa en España por menos de 20.000 euros: totalmente personalizable y con una durabilidad de más de 100 años

La casa prefabricada que arrasa en España por menos de 20.000 euros: totalmente personalizable y con una durabilidad de más de 100 años

Víctor Küppers: «Ya no compartimos tiempo, hemos convertido nuestras casas en pensiones con habitaciones privadas y baño compartido»

Víctor Küppers: «Ya no compartimos tiempo, hemos convertido nuestras casas en pensiones con habitaciones privadas y baño compartido»

El experto en felicidad Arthur Brooks nos recomienda que dediquemos 15 minutos diarios a aburrirnos y a no hacer nada, pero sin caer en el extremo de sobre pensar. «Te empezarás a encontrar mejor cuando empieces a pasar ratos de 15 minutos o más sin hacer nada», propone.

Tras este ejercicio, el autor nos invita a comprobar los resultados obtenidos. «Observa cómo cambia tu vida. Las cosas cotidianas de tu vida te aburrirán menos: el trabajo, tus relaciones, las cosas que pasan a tu alrededor», concluye.

El experto nos invita a reducir el tiempo que empleamos en las redes sociales y los teléfonos móviles

Además, el profesor de Harvard ilustra lo que él mismo practica en su casa. «Tengo una política de cero dispositivos desde las 7 de la tarde, no duermo con el móvil, no hay dispositivos cuando cenamos en casa. Estamos cenando nosotros, no con las personas que no están ahí. Y hago ayunos de redes sociales y de pantallas con regularidad».

A lo que añade: «Al final yo también tengo que coger el teléfono para ser una persona funcional, responder correos electrónicos. Pero estas normas que llevamos a cabo en casa me recuerdan que mi vida no debe girar alrededor de los dispositivos. Se las recomiendo a todo el mundo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  2. 2 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  3. 3 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  6. 6 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio
  7. 7

    El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
  8. 8 Un año y medio de cárcel por amenazar y agredir a un médico de Cullera por el color de su piel
  9. 9

    Dolor en el colegio de Alzira de la niña fallecida: «Siempre estará con nosotros. Todos la abrazamos desde aquí»
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Arthur Brooks, profesor de Harvard, sobre la felicidad: «Abúrrete 15 minutos al día y verás cómo cambia tu vida»

Arthur Brooks, profesor de Harvard, sobre la felicidad: «Abúrrete 15 minutos al día y verás cómo cambia tu vida»