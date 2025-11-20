Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Víctor Küppers, en una de sus conferencias. E.D

Víctor Küppers: «Ya no compartimos tiempo, hemos convertido nuestras casas en pensiones con habitaciones privadas y baño compartido»

El experto en psicología positiva ha compartido una reflexión acerca de la necesidad de recuperar la convivencia en familia

Mar Georga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:08

Víctor Küppers, uno de los mayores expertos en Psicología Positiva de España, ha regalado una serie de valiosas reflexiones a lo largo de su paso por el podcast de Uri Sabat, 'La fórmula del éxito'.

En esta ocasión, el licenciado en Administración y Dirección de Empresas y doctor en Humanidades ha querido hablar sobre el ritmo de vida contemporáneo y la transformación que ha supuesto para la estructura familiar.

«La unidad familiar ha dejado de compartir tiempo», empieza diciendo. Esto supone que los lazos que antes se fortalecían en torno a la mesa, o en los pequeños momentos cotidianos compartidos, cada vez son menos habituales.

Los dos consejos de Víctor Küppers para recuperar tiempo en familia

«Hemos convertido nuestras casas en pensiones con habitaciones privadas y baño compartido, con televisión para cada uno. Uno cena a las ocho, otro a las nueve. Esa desconexión rompe la comunicación, y cuando no hay conversación, tampoco hay educación, porque educar es hablar, pero también escuchar, empatizar y argumentar», defiende.

Bajo el punto de vista de Víctor Küppers, los viajes son una excusa perfecta para pasar tiempo en familia. «Cuando voy a Holanda, siempre voy en coche, porque es la única manera de estar doce horas juntos. Ahí hablamos, compartimos, nos enfadamos, jugamos... hacemos piña», afirma.

Por último, otra recomendación del experto en psicología positiva es salir a pasear o realizar algún deporte juntos, lo que crea la situación ideal para hablar de temas triviales: «Soy un loco de pasear por la montaña y siempre digo que 'familia que pasea unida, familia que permanece unida'», concluye.

