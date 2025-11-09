Víctor Küppers, experto en psicología positiva, desvela la pregunta que debemos hacernos para ser felices: «He simplificado todo en eso» El divulgador ha estado en el pódcast 'La fórmula del éxito'

Víctor Küppers es uno de los mejores expertos en Psicología Positiva de España. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Doctor en Humanidades, imparte charlas por todo el país en las que comparte conceptos positivos para vivir la vida con más sentido y de forma positiva.

El divulgador ha realizado una entrevista en el pódcast 'La fórmula del éxito' de Uri Sabet y ha dejado reflexiones interesantes. Una de ellas es la frase que resume su vida: «Somos buenas personas pero este mundo nos hace perder los valores y la esencia. La frase de mi vida es de la madre Teresa de Calcuta. 'Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más feliz'».

Además, desvela cuál es la pregunta que se debe hacer todo ser humano: «Todos tenemos que preguntarnos '¿Yo qué estoy haciendo por ayudar a los demás?' En un mundo tan egoísta, tan hostil y agresivo, preguntátelo. No puede ser que digas 'no estoy haciendo nada por los demás'.»

Küppers incide en la necesidad de ayudar a los demás: «Ya está, ves lo de simplificar. He simplificado todo en eso. A veces es simplemente sonreír. Ahora me ha recibido un señor muy simpático, a veces es ayudar a alguien con una puerta, dejar pasar en un atasco, es todo una experiencia vital».

En cualquier caso, cree que la falta de simpatía de muchas personas no es a propósito: «Hay sociólogos que dicen que hay una deshumanización en Europa. No porque nos hemos vuelto malas personas, simplemente no están acostumbrados. Vamos todos rápido y vamos a lo esencial. Es una pena y a mí me encanta la amabilidad porque los expertos dicen que cuando eres muy amable sientes más alegría auténtica».

Añade que «la amabilidad genera oxitocina, ya es un tema egoísta, vale que hago el mundo más humano pero también lo hago por mí. Estamos en esta vida para ayudarnos unos a otros, hay personas que necesitan ayuda a nivel material, porque hay gente que es pobre a nivel material pero muchas viven bajo el umbral de la pobreza en términos de afecto. Hay personas que simplemente siendo amable les estás alegrando el momento.»

Por último, recalca la necesidad de ser buena persona: «Hablar con extraños me encanta. Una persona que está con el móvil buscando una calle y le ayudas. Ese componente humano hace que te sientas bien. Somos buenas personas pero este mundo nos hace perder los valores y la esencia.