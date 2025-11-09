Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doble premiazo en La Primitiva de hoy: más de 201.526 euros entre dos jugadores de un municipio valenciano y una isla
Víctor Kuppers. Igor Aizpuru

Víctor Küppers, experto en psicología positiva, desvela la pregunta que debemos hacernos para ser felices: «He simplificado todo en eso»

El divulgador ha estado en el pódcast 'La fórmula del éxito'

J.Zarco

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:40

Comenta

Víctor Küppers es uno de los mejores expertos en Psicología Positiva de España. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Doctor en Humanidades, imparte charlas por todo el país en las que comparte conceptos positivos para vivir la vida con más sentido y de forma positiva.

El divulgador ha realizado una entrevista en el pódcast 'La fórmula del éxito' de Uri Sabet y ha dejado reflexiones interesantes. Una de ellas es la frase que resume su vida: «Somos buenas personas pero este mundo nos hace perder los valores y la esencia. La frase de mi vida es de la madre Teresa de Calcuta. 'Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más feliz'».

Además, desvela cuál es la pregunta que se debe hacer todo ser humano: «Todos tenemos que preguntarnos '¿Yo qué estoy haciendo por ayudar a los demás?' En un mundo tan egoísta, tan hostil y agresivo, preguntátelo. No puede ser que digas 'no estoy haciendo nada por los demás'.»

Küppers incide en la necesidad de ayudar a los demás: «Ya está, ves lo de simplificar. He simplificado todo en eso. A veces es simplemente sonreír. Ahora me ha recibido un señor muy simpático, a veces es ayudar a alguien con una puerta, dejar pasar en un atasco, es todo una experiencia vital».

En cualquier caso, cree que la falta de simpatía de muchas personas no es a propósito: «Hay sociólogos que dicen que hay una deshumanización en Europa. No porque nos hemos vuelto malas personas, simplemente no están acostumbrados. Vamos todos rápido y vamos a lo esencial. Es una pena y a mí me encanta la amabilidad porque los expertos dicen que cuando eres muy amable sientes más alegría auténtica».

Añade que «la amabilidad genera oxitocina, ya es un tema egoísta, vale que hago el mundo más humano pero también lo hago por mí. Estamos en esta vida para ayudarnos unos a otros, hay personas que necesitan ayuda a nivel material, porque hay gente que es pobre a nivel material pero muchas viven bajo el umbral de la pobreza en términos de afecto. Hay personas que simplemente siendo amable les estás alegrando el momento.»

Por último, recalca la necesidad de ser buena persona: «Hablar con extraños me encanta. Una persona que está con el móvil buscando una calle y le ayudas. Ese componente humano hace que te sientas bien. Somos buenas personas pero este mundo nos hace perder los valores y la esencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  2. 2 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  3. 3 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  4. 4 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  5. 5

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  6. 6 Dos ladrones, cazados por una cámara de seguridad cuando asaltaban un chalé de Torrent
  7. 7 La UE regala 40.000 viajes de un mes en tren por Europa y el plazo acaba en unos días
  8. 8

    Netflix busca extras en Valencia para la serie sobre el podcast del asesino Joaquín Ferrándiz
  9. 9 A prisión el detenido por asesinar a tiros a Raponchi en Xirivella
  10. 10 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Víctor Küppers, experto en psicología positiva, desvela la pregunta que debemos hacernos para ser felices: «He simplificado todo en eso»

Víctor Küppers, experto en psicología positiva, desvela la pregunta que debemos hacernos para ser felices: «He simplificado todo en eso»