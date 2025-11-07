Soluciones para equilibrar familia, salud y economía

El Palacio de Congresos de Valencia se llenó hasta la bandera para la jornada Dirigiendo Hogares, celebrada el pasado miércoles.

María Agulló Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:06 Compartir

Conseguir conciliar la vida familiar y laboral a la vez que se cuida la salud, se gestiona el ahorro y se mantiene una alimentación saludable parece, a veces, un reto imposible de conseguir. Sin embargo, con el conocimiento necesario y las pautas adecuadas, es posible encontrar el equilibrio que permite vivir mejor y cuidar del hogar sin tener que renunciar a tener una vida priopia.

El foro Dirigiendo Hogares, organizado por el diario LAS PROVINCIAS junto a la Asociación Amas de Casa y Consumidores Tyrius, reunió el pasado miércoles en el Palacio de Congresos de Valencia a profesionales de distintos ámbitos para reflexionar sobre los retos cotidianos de las familias. Bajo el lema 'Mujeres que transforman hogares y sociedades', el encuentro abordó cuestiones relacionadas con la conciliación, la salud, la nutrición, el ahorro y consumo sostenible.

El encuentro contó con el patrocinio de Ascires, Caixa Popular, Tuawa, Gana Energía, Bed's y Edercare, y la colaboración de El Valle, Rossmann, Enjoy, Euronics, Aneto, Adeslas, Anecoop, Agrado Cosmetics y Consum. Durante la jornada, desarrollada desde 10 hasta 13.30 horas, intervinieron Laura Jorge, fundadora y directora de Centros de Nutrición Laura Jorge; Jorge Pastor, jefe de Radioterapia en Ascires; Luis Escudero, coordinador del Servicio de Fisioterapia de Ascires; Juan Monrabal, CEO de Tuawa; Concha Molina, Brand & Content Manager de Gana Energía; Amparo Escrivà, responsable de la sección Amas de Casa de Caixa Popular, especialidad Dona; y Carlos González, pediatra y escritor.

La bienvenida corrió a cargo de Eugenia Garrigues, presidenta de Tyrius, quien agradeció a LAS PROVINCIAS su compromiso durante estos diez años con la organización del foro Dirigiendo Hogares. Garrigues reivindicó la importancia del papel de las amas de casa, a las que definió como «el pilar de la sociedad», y subrayó la necesidad de que su labor sea reconocida «no solo con palabras, sino también de forma económica».

Nutrición y salud

La nutricionista Laura Jorge, fundadora y directora de los Centros de Nutrición Laura Jorge, centró su intervención en cómo instaurar hábitos alimentarios sostenibles bajo su conocida filosofía 'Come sano, vive sano'. Destacó que «cuando se habla de alimentación, se trata de cuidar la salud y así prevenir enfermedades. Eso se consigue a través de la alimentación saludable y el estilo de vida».

Jorge recomendó apostar por platos equilibrados, con un 50% de verduras, 25% de proteínas y 25% de hidratos de carbono, y priorizar carnes magras, como el pollo o el pavo, junto a alimentos ricos en calcio, vitamina D, antioxidantes u omega 3. También insistió en la importancia distinguir entre alimentos reales, procesados y ultraprocesados: «Cuantos menos ingredientes tenga la etiqueta de un producto, mejor».

«Las amas de casa son el pilar de la sociedad» Eugenia Garrigues Presidenta de Tyrius

«Cuando se habla de alimentación, se trata de cuidar la salud» Laura Jorge Directora de los Centros de Nutrición, Psicología y Salud Laura Jorge

Jorge Pastor, jefe de Radioterapia de Ascires y Luis Escudero, fisioterapeuta de Ascires, explicaron las diferentes tipologías de dolor que existen en función de su origen. En esta línea, Pastor afirmó que vivir sin dolor el objetivo que «todos debemos intentar conseguir».

Los profesionales de Ascires explicaron el método del centro para combatir el dolor: la radiofrecuencia, mediante ondas de radio aplicadas forma mínimamente invasiva. Una técnica poco empleada en España pero que sí que es más común en otros países.

«Al padecer una enfermedad, no estamos obligados a tener dolor» Dr. Jorge Pastor Jefe de Radioterapia de Ascires

«El tacón es el mayor enemigo de la fascitis» Luis Escudero Coordinador del Servicio de Fisioterapia de Ascires

Pastor afirmó que el abordaje integral es imprescindible. Por ejemplo, en un paciente de cáncer el objetivo es curar el tumor, pero mientras tanto se debe alcanzar una calidad de vida. En esta línea, afirmó: «Al padecer una enfermedad, no estamos obligados a tener dolor».

El hogar, como una empresa

En la mesa redonda de ingeniería financiera participaron Juan Monrabal, CEO de Tuawa; Concha Molina, Brand & Content Manager de Gana Energía; y Amparo Escrivà, responsable de la sección Amas de Casa de Caixa Popular. Coincidieron en la importancia de gestionar la economía del hogar con la planificación y organización típicas de una empresa para fomentar el ahorro.

«El primer ejercicio para ahorrar en la luz es abrir la factura y revisar los gastos» Concha Molina Brand & Content Manager de Gana Energía

«Las nuevas tecnologías inducen al consumo» Amparo Escribá Responsable de la Sección de Amas de Casa de Caixa Popular

«Una familia es como una empresa, los clientes son los propios integrantes» Juan Monrabal CEO de Tuawa

Monrabal explicó que «una familia es como una empresa, los clientes son los propios integrantes y los proveedores son los supermercados y productos que suministramos. Si no tienes los datos, no te puedes organizar bien». En este sentido, Molina agregó que «el primer ejercicio para ahorrar en la luz es abrir la factura y revisar los gastos para adoptar hábitos responsables que repercutan en el ahorro». Escrivà remarcó el valor de la educación financiera: «Las nuevas generaciones lo tienen muy difícil porque las nuevas tecnologías inducen al consumo».

Los tres ponentes coincidieron en que la responsabilidad de las empresas debe ser ofrecer a los hogares y las familias una atención personalizada para ofrecer servicios que se adapten al perfil de cada cliente y a sus necesidades. También destacaron la importancia de detectar los «gastos hormiga», esos pequeños desembolsos que afectan significativamente al presupuesto familiar.

Crianza sin miedos

En su intervención, Carlos González destacó el papel de los abuelos en la sociedad, afirmando que «ser abuelo es el mayor objetivo de la vida que se puede conseguir. Los abuelos son el mayor invento de la sociedad». Subrayó la especial relación que se crea entre nietos y abuelos, basada en la paciencia y el cariño desinteresado, y reflexionó sobre cómo «los abuelos se dan cuenta de que como padres sacrificaron lo mejor de su vida por normas sin sentido» y ahora tienen una segunda oportunidad para ofrecer a sus nietos todo el amor que no pudieron dar antes.

«Ser abuelo es el mayor objetivo de la vida que se puede conseguir» Carlos González Pediatra y escritor

González abordó las críticas que reciben los abuelos por malcriar a los nietos, señalando que «detrás de esas críticas suele haber celos». En este sentido, destacó la importancia de buscar un equilibrio y de que los padres y abuelos se apoyen mutuamente para educar a los niños con cariño y comprensión. «Si como padre quieres que se haga exactamente como tú dices, hazlo tú».

Por último, subrayó en la necesidad de respetar los límites y responsabilidades de cada generación, subrayando que «no creo que deba ocurrir que los abuelos se encarguen un montón de horas de los nietos, pero si en algún momento es imprescindible, seguro que los abuelos estamos dispuestos». Señaló que es importante que las familias busquen soluciones prácticas, como la reducción de jornada laboral para los padres y así no sobrecargar a los abuelos, quienes también necesitan tiempo para su realización personal. El pediatra afirmó que los principales cuidadores de los niños deben ser los padres y agregó: «Si tenemos un sistema económico que no permite eso, a lo mejor hay que cambiar las cosas».