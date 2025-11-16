Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Víctor Küppers. Igor Aizpuru

Víctor Küppers, experto en psicología positiva: «En la vida, la actitud lo es todo»

La felicidad no depende de lo que nos sucede, sino de cómo reaccionamos ante esto

Mar Georga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:32

Víctor Küppers, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y doctor en Humanidades, es una de las figuras más reconocidas en el ámbito de la Psicología Positiva en España. Imparte charlas por todo el país y en sus redes sociales acumula millones de seguidores.

Su objetivo es claro: que sus conferencias «ayuden a los participantes a reflexionar para que logren potenciar su motivación. También, para que trabajen y vivan con más alegría, ilusión y optimismo».

La regla de oro

El divulgador ha realizado una entrevista en el pódcast 'La fórmula del éxito' de Uri Sabat y ha ofrecido una serie de reflexiones interesantes. Una de ellas, trata sobre la actitud, para lo que cita a Charles R. Swindoll: «La vida es un 10% lo que nos sucede y un 90% cómo reaccionamos a ello».

Esto significa que, en palabras del experto en crecimiento personal, «hay dos formas de vivir la vida. La primera es dejar que tu felicidad dependa de las circunstancias. La segunda es saber que la felicidad depende de tu reacción».

Víctor Küppers explica que las personas nos guiamos por el mecanismo estímulo-reacción, lo que corresponde a una emoción básica del ser humano. «Las cosas van bien, las noticias son positivas, estoy contento, estoy alegre. Las cosas van mal, noticas negativas, estoy enfadado».

No obstante, ese es el modo en el que muchos vivimos por defecto, sin pararnos a pensar por qué lo hacemos. Por esta razón no podemos hacer nada por cambiar nuestro estado de ánimo, porque este depende de cómo van surgiendo las cosas a nuestro alrededor.

La gran libertad de forjar la actitud correcta

Pero hay buenas noticias: se puede controlar el proceso estímulo-reacción. ¿Cómo? Practicando los hábitos. «Los humanos tenemos otra forma de vivir. Y tenemos que luchar por ella. Se encuentra a mitad camino entre la circunstancia y la reacción. Y es nuestra capacidad de decidir cómo reaccionamos», destaca.

De la misma manera que los filósofos estoicos señalaron hace 2000 años, no podemos controlar aquello ajeno a nuestra voluntad. Pero sí podemos dominar nuestra actitud, nuestras palabras y nuestras acciones. «Tú puedes decidir cómo te lo tomas, ahí es donde está la grandeza», asegura el experto en Psicología Positiva.

La clave reside en forjar la actitud correcta, a base de constancia. Esto se debe llevar a cabo en el día a día, cuándo por ejemplo, se nos derrama el café y nos enfadamos por ello. «A fuerza de repetición, lo tengo clarísimo. Son hábitos. Hábitos, hábitos y hábitos», destaca.

A lo que añade: «Queremos cosas rápidas, queremos cosas fáciles, queremos que nos digan los siete pasos para alcanzar la calma. No, es una cuestión de trabajo, es una cuestión de hábito».

«La voluntad es más importante que la motivación. Es mucho más importante tener voluntad, disciplina, perseverancia. La motivación dura lo que dura, sirve para arrancar. Pero para llegar, hace falta disciplina y fuerza de voluntad», concluye el experto en Psicología Positiva Víctor Küppers.

