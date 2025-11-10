Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer mira atentamente un cuadro en un museo.

Un estudio avala el efecto terapéutico de contemplar arte en los museos: reduce el estrés

Aporta beneficios emocionales y físicos

Mar Georga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:57

El arte como terapia. Además de ser un modo de entretenimiento cultural, resulta una forma natural y enriquecedora de reducir los niveles de cortisol. Esa es la conclusión a la que ha llegado el estudio realizado por el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres.

Contemplar arte reduce hasta un 22% los niveles de cortisol, la hormona asociada estrés

Contemplar obras de arte original tiene un impacto positivo inmediato en el cuerpo, en tanto que consigue reducir los niveles de cortisol, la hormona vinculada al estrés. La investigación ha contado con 50 voluntarios de entre 18 y 40 años, quienes han observado cuadros de Manet, Van Gogh o Gauguin en la Galería Courtauld de Londres, o bien reproducciones de estas piezas en un entorno similar.

Durante el experimento, los científicos midieron la frecuencia cardíaca y la temperatura de la piel de los candidatos mediante relojes digitales para analizar sus reacciones. Los resultados fueron claros: contemplar arte original reduce el cortisol hasta un 22%, frente al 8% registrado en quienes vieron copias de dichas obras. Este hallazgo demuestra que el arte tiene un efecto calmante y reparador sobre el organismo.

El arte inhibe citocinas vinculadas al estrés

El estudio también observó que quienes estuvieron frente a obras originales mostraron una actividad cardíaca «más dinámica», señal de una mayor regulación emocional. Además, los niveles de citocinas proinflamatorias —IL-6 y TNF-α, asociadas al estrés y a enfermedades crónicas— disminuyeron hasta un 30 % en estos participantes. No obstante, el estudio todavía no ha sido revisado por pares.

«Esto sugiere que el arte tiene un posible efecto calmante sobre las respuestas inflamatorias del organismo», sostienen desde el King’s College. Según el doctor Tony Woods, autor principal del estudio, «ver arte en una galería es beneficioso para la salud y contribuye a comprender mejor sus beneficios fundamentales. En esencia, el arte no solo nos conmueve emocionalmente, sino que también nos calma».

