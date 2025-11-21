Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mel Robbins, comunicadora y autora de 'Let Them': «A los 57 años descubrí la relación que puede transformar tu vida»

La experta nos invita a prestar mayor atención y cuidar uno de los vínculos más importantes

Mar Georga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:26

Comenta

Mel Robbins, la conferenciante estadounidense y autora del superventas 'La teoría Let Them', se ha convertido en toda una referente en el campo del desarrollo personal. Su lema «la clave está en soltar» se posiciona como una de las tendencias de este año y su libro ya es uno de los más leídos de no ficción en España.

Los tres consejos de Mel Robbins

En uno de sus últimos vídeos publicados en Instagram, la abogada y reconocida influencer ha vuelto a transmitir un poderoso mensaje de transformación que ha logrado conectar con el público. «Tres cosas que sé ahora con 57 años y que me hubiera gustado saber a los 37», comienza explicando.

El primer consejo es aparentemente sencillo: «Si hay algo que no te guste en tu vida, cámbialo». La experta explica que hace 4 años, a la edad de 53, tomo la decisión de crear un podcast, dejando atrás las excusas: 'Es demasiado tarde', 'Lo que me gustaría hacer ya lo ha hecho alguien antes', 'La gente me juzgará', 'Qué pasaría si no sale bien'. Ahora, ese mismo podcast, titulado 'Mel Robbins Podcast', ha ganado tres premios Signal Awards.

«He pasado demasiadas décadas de mi vida bloqueando y luchando contra la felicidad»

La segunda lección trata sobre el exceso de autocrítica, lo que termina resultado autodestructivo. «Deja de ser tan crítico contigo mismo y deja de darle tanta importancia a los aspectos negativos. Si quieres ser más feliz, permítete a ti mismo serlo», destaca. En un gran número de ocasiones, es ese diálogo interno el que no nos permite gozar de bienestar. Por ello, la autora nos invita a cambiar ese enfoque para dejar de castigarnos y empezar a tratarnos con amabilidad.

Por último, la comunicadora Mel Robbins ofrece un mensaje en favor del autodescubrimiento: «El mejor proyecto en el que jamás podrás trabajar eres tú. Mejoras tu vida, tus relaciones y el mundo si primero, antes de todo, te haces sentir mejor a ti mismo. Tú construyes el mundo. Mejoras tus relaciones haciéndote sentir mejor. Y eso comienza contigo mismo», concluye.

