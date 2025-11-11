Una notaria desvela la mejor forma de aceptar una herencia con deudas: «Puedes no responder con tus bienes propios» Existe una forma legal que permite proteger el patrimonio personal

Mar Georga Martes, 11 de noviembre 2025

¿Qué ocurre si una herencia viene con deudas? ¿Pueden los herederos renunciar? ¿Qué opciones tienen? María Cristina Clemente Buendía, licenciada en Derecho y diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales, de la notaría Buendía, explica que lo más importante es no precipitarse, ya que los herederos cuentan con varias opciones a su disposición.

Lo primero que se puede hacer es acogerse a la reserva del derecho a deliberar, lo que nos ofrece la oportunidad de organizar el inventario, hacer cuentas y de meditar antes de tomar una decisión. «Cuidado con renunciar a la herencia de bravas porque luego a lo mejor lo único que tenía el hombre de deudas era un pequeño préstamo», destaca.

Otros derechos y obligaciones a tener en cuenta

Otro punto importante a la hora de tomar la decisión de si se renuncia a la herencia o no, es cerciorarnos de que no le transmitimos el débito a los que vienen después de nosotros. «No es lo mismo renunciar siendo un hijo que varios hijos o herederos. No es lo mismo renunciar teniendo previsto un sustituto vulgar en caso de renuncia que no tenerlo. Y tampoco es lo mismo renunciar teniendo testamento que no tenerlo».

Es por ello que lo más sensato es acudir a un profesional y tratar todos estos puntos, con el objetivo de que esas deudas no las heredes nuestros hijos de rebote. Además, en el caso de que los hijos sean menores de edad se puede complicar el procedimiento: «Si alguno es menor de edad la renuncia solo es posible si un juez nos concede esa autorización. Lo normal es que la conceda pero eso es un trámite que también deberíamos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la renuncia».

El beneficio de inventario permite pagar con los bienes del fallecido: pasos a seguir

Por último, la notaria María Cristina Clemente Buendía introduce el concepto del beneficio de inventario, lo que supone poder hacer frente a las deudas del causante con los bienes del fallecido, no con el patrimonio personal. La experta explica que este procedimiento «se tramita ante un notario», y que «supone que solo respondes a las deudas de tu causante y los legados hasta donde alcancen los bienes hereditarios, nunca con tus bienes propios».

La abogada recuerda que, para acogerse al beneficio de inventario, hay «dos pasos fundamentales». El primero es solicitar la formación notarial del inventario, siempre dentro del plazo: «tan solo 30 días si estás en posesión de la herencia o parte de ella, a contar desde el día que supiste que eras heredero». No obstante, si no se está en posesión de la herencia, señala que el plazo «se cuenta desde que aceptaste la herencia o gestionaste como tal heredero».

El segundo consiste en la citación formal a acreedores y legatarios, para que puedan participar en la confección del inventario y garantizar una administración transparente del patrimonio. Si el heredero incumple estas obligaciones, advierte la notaria, puede perder el beneficio de inventario y acabar respondiendo con su propio patrimonio a las deudas del causante.