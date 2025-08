'Let them': el mantra que arrasa en redes y librerías

Deje de tratar de controlar lo que hacen, dicen o piensan los demás y céntrese en sus objetivos. En dos palabras: 'Let them', «la clave ... está en soltar». La teoría del 'let them' se ha colado entre los 'trending topics' del año y es ya uno de los libros más leídos de no ficción en España. Está constatado que los libros de autoayuda tienen tirón. 'Hábitos atómicos' o los superventas de Marian Rojas Estapé, como 'Encuentra a tu persona vitamina', se han mantenido durante meses en el olimpo de los más vendidos. La autora de 'Let them' es abogada y reconocida influencer. Con varios éxitos a sus espaldas, arrasa en temas de bienestar: You Tube, podcast, TikTok, librerías. Mel Robbins comunica muy bien. Sin estridencias. Nada que ver con los vídeos de quienes tratan de atrapar usuarios utilizando sus ideas: «¿Tu mejor amiga te ha retirado la palabra?». La solución cabe en dos palabras: «Let her». Y así, plagio tras plagio, hasta que (cosa de los algoritmos) meses después aparece Mel, la original. Que aclara: 'let them' no significa dejar que te hagan daño, ni tolerar el acoso; es tomar el control.

Podríamos pensar que las generaciones actuales están más perdidas o que naufragan más en el día a día que las anteriores en las relaciones, el trabajo, la organización o el éxito. Pero eso no es cierto: la popularidad de los libros de autoayuda viene de lejos. Eric Berne, el psiquiatra fundador del Análisis Transaccional (AT) publicó con gran éxito en 1964 'Games people play'. El libro -un trabajo de divulgación de los principios del AT- llegó al quinto puesto de la lista de más leídos de The New York Times. Por no hablar del clásico de Dale Carnegie 'Cómo hacer amigos e influir en las personas', publicado en 1936.

La propuesta, el mensaje, es el mismo: cada persona decide su historia y su destino, y estas decisiones se pueden cambiar. Tú puedes cambiar, tú puedes ser feliz. La gran diferencia es que la connotación negativa asociada a los libros de autoayuda ha desaparecido. No porque los best-sellers de hoy estén basados en evidencias científicas. Tampoco por el auge de las redes sociales o porque tengamos más problemas. La salud mental y el bienestar han dejado de ser un tema tabú, un problema que ya no se esconde, que da la cara con cifras (el 17% de la población) y con nombre y apellidos; gracias, entre otros, a famosos como Alejandro Sanz, Ángel Martí o Aitana. Let them puede aportar alivio por mucho menos de lo que cuesta una consulta. Pero alivia el síntoma, no la causa; y no sustituye al tratamiento psicológico personalizado, que el sistema de salud debe garantizar con urgencia.