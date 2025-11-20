Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una casa prefabricada en una imagen de archivo. IStock

La casa prefabricada que arrasa en España por menos de 20.000 euros: totalmente personalizable y con una durabilidad de más de 100 años

Además de su atractivo precio, esta vivienda destaca por su diseño modular y su durabilidad

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:09

Comenta

Cada vez existe una mayor ﻿demanda por parte de los consumidores de las casas prefabricadas. Es decir, todas aquellas viviendas que se fabrican en una nave industrial y se venden ya construidas. Ahora, la última sensación trata de Steel Frame, un modelo con un diseño modular y una durabilidad superior a los 100 años, y que se vende por tan sólo 17.570 euros.

Esta opción 'low-cost' -que vende Leroy Merlin- ya se ha convertido en una de las favoritas de los clientes. Además de su atractivo precio, esta vivienda destaca por su diseño modular y su durabilidad, que es superior a los 100 años, tal y como indican en la web, ya que está elaborada con acero galvanizado G550, un material conocido por su gran resistencia.

El diseño que ofrecen es un sistema tipo Mecano, lo que permite una instalación sencilla y rápida, ideal para quienes buscan un proyecto funcional sin necesidad de realizar obras complejas. Otra de las ventajas del Steel Frame es que permite al usuario ajustar el tamaño y la distribución de la casa a su gusto, gracias a su naturaleza modular y personalizable.

Este modelo incluye un suelo estructural básico, paredes de fachada, tabiques, vigas para el techo, tela asfáltica para sellado y protección, además de agujeros de 35 mm para cables y tuberías. La superficie útil es de 70 metros cuadrados, con unas dimensiones de 13 metros de ancho, 5,20 metros de profundidad y 3,30 metros de altura.

La casa prefabricada tiene un precio de 17.570 euros y se vende exclusivamente en la web de Leroy Merlin, sin disponibilidad en tiendas físicas ni por teléfono. Este precio no incluye la instalación. El envío tarda aproximadamente 45 días y tiene un coste de 280 euros a domicilio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  2. 2

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  3. 3 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  4. 4

    La televisión se apaga para el Valencia
  5. 5 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  8. 8

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  9. 9

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso
  10. 10 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La casa prefabricada que arrasa en España por menos de 20.000 euros: totalmente personalizable y con una durabilidad de más de 100 años

La casa prefabricada que arrasa en España por menos de 20.000 euros: totalmente personalizable y con una durabilidad de más de 100 años