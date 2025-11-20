La casa prefabricada que arrasa en España por menos de 20.000 euros: totalmente personalizable y con una durabilidad de más de 100 años Además de su atractivo precio, esta vivienda destaca por su diseño modular y su durabilidad

Cada vez existe una mayor ﻿demanda por parte de los consumidores de las casas prefabricadas. Es decir, todas aquellas viviendas que se fabrican en una nave industrial y se venden ya construidas. Ahora, la última sensación trata de Steel Frame, un modelo con un diseño modular y una durabilidad superior a los 100 años, y que se vende por tan sólo 17.570 euros.

Esta opción 'low-cost' -que vende Leroy Merlin- ya se ha convertido en una de las favoritas de los clientes. Además de su atractivo precio, esta vivienda destaca por su diseño modular y su durabilidad, que es superior a los 100 años, tal y como indican en la web, ya que está elaborada con acero galvanizado G550, un material conocido por su gran resistencia.

El diseño que ofrecen es un sistema tipo Mecano, lo que permite una instalación sencilla y rápida, ideal para quienes buscan un proyecto funcional sin necesidad de realizar obras complejas. Otra de las ventajas del Steel Frame es que permite al usuario ajustar el tamaño y la distribución de la casa a su gusto, gracias a su naturaleza modular y personalizable.

Este modelo incluye un suelo estructural básico, paredes de fachada, tabiques, vigas para el techo, tela asfáltica para sellado y protección, además de agujeros de 35 mm para cables y tuberías. La superficie útil es de 70 metros cuadrados, con unas dimensiones de 13 metros de ancho, 5,20 metros de profundidad y 3,30 metros de altura.

La casa prefabricada tiene un precio de 17.570 euros y se vende exclusivamente en la web de Leroy Merlin, sin disponibilidad en tiendas físicas ni por teléfono. Este precio no incluye la instalación. El envío tarda aproximadamente 45 días y tiene un coste de 280 euros a domicilio.

