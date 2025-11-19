Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un detalle de la vivienda. Amazon

Amazon lanza una casa portátil de dos plantas con terraza por solo 40.000 euros

El diseño modular y asequible permite instalarla rápidamente ofreciendo varias habitaciones y espacio exterior

Jaime Vázquez García

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:48

Comenta

Amazon ha incorporado a su catálogo un nuevo modelo de minicasa prefabricada de dos pisos, ampliable y funcional, que incluye varios dormitorios, cocina equipada y una terraza en la planta superior, todo por aproximadamente 40.000 euros. Este formato está pensado para quienes buscan una vivienda compacta, práctica y rápida de montar.

La vivienda, con medidas aproximadas de 12 por 6 metros, ofrece un diseño interior inteligente que incluye dos dormitorios, salón, baño completo y cocina abierta. La planta superior destaca por su terraza, un espacio exterior poco común en casas de tamaño reducido, mientras que los grandes ventanales permiten la entrada abundante de luz, generando sensación de amplitud y confort en el interior.

Una casa portátil

La minicasa se entrega como un módulo prefabricado, lo que facilita su transporte e instalación en distintos terrenos. Su diseño ampliable permite realizar futuras modificaciones o expandir la superficie según las necesidades del propietario. Además, algunos acabados y la distribución interior pueden personalizarse, desde el color de las paredes hasta la disposición de los muebles, ofreciendo más flexibilidad que una construcción convencional, según la empresa estadounidense Travel + Leisure.

Con un coste aproximado de 40.000 euros, este modelo se posiciona como una opción económica dentro del mercado de viviendas prefabricadas. Sin embargo, antes de adquirirla, es importante planificar la instalación, incluyendo permisos locales, conexiones de agua y electricidad, cimentación y transporte del módulo.

Este modelo refleja la creciente tendencia hacia viviendas compactas y prefabricadas, diseñadas para quienes buscan rapidez en la instalación, eficiencia y funcionalidad sin recurrir a construcciones tradicionales más costosas y prolongadas. La combinación de dos plantas, varios dormitorios y terraza superior distingue esta minicasa de otros modelos que suelen limitarse a un solo nivel y espacios reducidos.

Aunque en España aún no está permitido su uso, el modelo se puede consultar y adquirir a través de la página web de amazon.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  2. 2 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  3. 3

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  4. 4 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  5. 5

    Las obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  6. 6 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
  7. 7

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  8. 8 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Amazon lanza una casa portátil de dos plantas con terraza por solo 40.000 euros

Amazon lanza una casa portátil de dos plantas con terraza por solo 40.000 euros