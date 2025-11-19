Amazon lanza una casa portátil de dos plantas con terraza por solo 40.000 euros El diseño modular y asequible permite instalarla rápidamente ofreciendo varias habitaciones y espacio exterior

Amazon ha incorporado a su catálogo un nuevo modelo de minicasa prefabricada de dos pisos, ampliable y funcional, que incluye varios dormitorios, cocina equipada y una terraza en la planta superior, todo por aproximadamente 40.000 euros. Este formato está pensado para quienes buscan una vivienda compacta, práctica y rápida de montar.

La vivienda, con medidas aproximadas de 12 por 6 metros, ofrece un diseño interior inteligente que incluye dos dormitorios, salón, baño completo y cocina abierta. La planta superior destaca por su terraza, un espacio exterior poco común en casas de tamaño reducido, mientras que los grandes ventanales permiten la entrada abundante de luz, generando sensación de amplitud y confort en el interior.

La minicasa se entrega como un módulo prefabricado, lo que facilita su transporte e instalación en distintos terrenos. Su diseño ampliable permite realizar futuras modificaciones o expandir la superficie según las necesidades del propietario. Además, algunos acabados y la distribución interior pueden personalizarse, desde el color de las paredes hasta la disposición de los muebles, ofreciendo más flexibilidad que una construcción convencional, según la empresa estadounidense Travel + Leisure.

Con un coste aproximado de 40.000 euros, este modelo se posiciona como una opción económica dentro del mercado de viviendas prefabricadas. Sin embargo, antes de adquirirla, es importante planificar la instalación, incluyendo permisos locales, conexiones de agua y electricidad, cimentación y transporte del módulo.

Este modelo refleja la creciente tendencia hacia viviendas compactas y prefabricadas, diseñadas para quienes buscan rapidez en la instalación, eficiencia y funcionalidad sin recurrir a construcciones tradicionales más costosas y prolongadas. La combinación de dos plantas, varios dormitorios y terraza superior distingue esta minicasa de otros modelos que suelen limitarse a un solo nivel y espacios reducidos.

Aunque en España aún no está permitido su uso, el modelo se puede consultar y adquirir a través de la página web de amazon.com.

