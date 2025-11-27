Rebeca Toribio, exnovia de Miguel Ángel Silvestre: «He abandonado mi vida de famosa VIP por Jesucristo» La pareja anunció su ruptura en mayo de este año después de dos años juntos

Sara Bonillo Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:40

Dejando atrás una vida rodeada de excesos, fiestas y fama, la valenciana Rebeca Toribio se ha sentado este martes en el programa de Sonsoles Ónega para hablar de su transformación gracias a la devoción religiosa que fue la que le salvó la vida.

Rebeca saltó a la fama en agosto de 2023 al hacerse pública su relación con el actor Miguel Ángel Silvestre. Esto supuso un cambio muy grande para la empresaria, que ahora confiesa no haberlo sabido gestionar. «Mi relación con Miguel Ángel Silvestre me expuso y no supe llevar bien la presión mediática».

Además, la joven reconocía ante las cámaras que no supo manejar de una forma sana todo lo que llegó a su vida en aquel momento. «Yo toqué fondo. Llevaba un ritmo de vida que me hacía caer en bucles de vida constantemente que tenían que ver con lo que pensábamos que es el éxito y que se vende en redes sociales», explicaba.

Contando su ejemplo de vida públicamente para intentar ayudar a otras personas en su misma situación, Rebeca insistía: «Tengo una historia personal ligada a la salud mental, pero hay muchas personas batallando, yo toqué fondo este verano, me sentía devastada por el ritmo de vida que llevaba. No fue hasta que Jesucristo me tumbó en la cama cuando cambié de vida».

Poniendo en foco en lo peligrosas que pueden ser las redes sociales y todo lo que se ve en ellas, la joven reconoce haber encontrado su salvación en la religión. «Abandoné mi vida de famosa VIP por Jesucristo», concluye, alegando que es la mejor decisión que ha podido tomar en la vida.

Miguel Ángel y Rebeca dejaron su relación en mayo de 2025. Fue la empresaria quien lo anunció a través de sus redes sociales, indicando que llevaban un tiempo separados, sin especificar los motivos que llevó a la pareja a tomar esta decisión.