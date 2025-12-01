Mercadona anuncia cambios en los horarios de sus supermercados en diciembre Los festivos de este mes provocan que la compañía realice modificaciones en sus aperturas y cierres

J.Zarco Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:36

Diciembre es un mes marcado por la gran cantidad de festivos que hay, gran parte de ellos por Navidad pero también ahora a inicios de mes por el Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción, los días 6 y 8. En este sentido, Mercadona realiza algunos ajustes horarios en sus tiendas en fechas señaladas.

La cadena sigue creciendo y consolidando sus puntos fuertes, como la sección 'Listo para comer'. De hecho, hace unos días anunció que ya están disponibles los menús por encargo que tienen para Navidad, con platos como cochinillo, paletilla de cordero lechal, muslo de pollo relleno, ensaladilla de marisco o canapés.

Ahora, el inminente puente de diciembre provoca que la empresa de Juan Roig tenga que modificar sus horarios. El día 6 (Día de la Constitución) cae sábado y abrirá en horario habitual de 9 a 21:30 horas, excepto en el País Vasco. No obstante, el lunes 8 (Día de la Inmaculada Concepción) estará cerrado en todo el país.

Fechas en Navidad

Saltando a las fechas de Navidad, el miércoles 25 de diciembre es el único festivo nacional antes de que acabe 2025. En este día tan señalado Mercadona cerrará todos sus supermercados, igual que el miércoles 1 de enero, Año Nuevo.

Cuando habrá modificación en el horario será el martes 24 y 31 de diciembre, cuando la empresa abrirá pero menos tiempo del habitual, desde las 9:00 a las 19:00 horas.