Mercadona anuncia las fechas para encargar sus menús de Navidad: estos son los precios y opciones La compañía ofrece algunos de los productos de su sección 'Listo para comer'

Algunos de los platos que ofrece Mercadona para Navidad.

J.Zarco Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:44

Mercadona ha anunciado las fechas a partir de las cual se puede encargar las comidas de Navidad de su sección 'Listo para comer'. Desde el próximo lunes 24 de noviembre y hasta los últimos días previos a Nochebuena y Nochevieja se pondrán realizar los encargos en cualquier tienda que disponga de la seccion.

Ofrecen distintas opciones como ¼ Cochinillo, paletilla de cordero lechal, muslo de pollo relleno, ensaladilla de marisco o canapés. Para Nochebuena la fecha tope es el 20 de diciembre, mientras que para Nochevieja el último día que puedes hacer el encargo en tienda es el 27 de diciembre.

Informan de que podrás encontrar el surtido en el mostrador de la sección los siguientes días. En Nochebuena el 23 y 24 de diciembre y en Nochevieja el 30 y 31 de diciembre.

¿Qué platos tienen?

-Canapés para 4 personas por 15 euros. El surtido incluye:

-Tartaleta de langostino al ajillo.

-Tartaleta de sobrasada con miel y piñones.

-Tartaleta de crema de foie y manzana caramelizada con huevo hilado.

-Tartaleta de crema de mejillón en escabeche.

-Tartaleta de crema queso de cabra y cebolla caramelizada.

-Tartaleta de queso stilton y crispy de mango.

-Tartaleta de crema de queso trufado y cecina.

-Rollito de pan de molde relleno de surimi y langostino.

-Rollito de pan de molde relleno con salmón ahumado y crema de queso blanco.

-Ensaladilla de marisco

Para 6 personas por 15 euros.

-Muslo de pollo relleno con salsa de trufa

Para 1 persona 15 euros.

-Carrillada guisada

Para 1 persona 15 euros.

-Paletilla de cordero lechal

Para 1 persona 27 euros.

-¼ Cochinillo asado

Para 2 personas 50 euros.

-Bacalao con grelos y patatas

Para 2 personas 33 euros.

-Mini Tortillas de patata

Para 4 personas 15 euros.

-Lomo asado con Pedro Ximénez

Para 4 personas 30 euros.

