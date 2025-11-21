Mercadona anuncia un cambio temporal en su surtido de huevos por el brote de gripe aviar El coste de este producto no deja de subir en las últimas semanas

La nueva ola de gripe aviar que vive España ha obligado a confinar a las aves de corral al aire libre y también sacrificar otras de explotaciones afectadas. Como consecuencia, se ha producido un notable aumento en el precio de los huevos, hasta el punto de que el Gobierno medita poner un tope a su coste, algo que en su momento hizo con el aceite.

En el caso de Mercadona, la compañía ofrece en sus supermercados huevos de gallinas criadas fuera de jaulas, de aquellas sueltas en gallinero o camperas. El 65% de los huevos frescos vendidos en sus tiendas provienen de gallinas libres de jaula.

Como consecuencia de la situación, la empresa de Juan Roig ha sufrido una reducción puntual de la disponibilidad de sus huevos frescos que proceden de gallinas criadas fuera de jaulas debido. «Debido al brote de gripe aviar y a las medidas sanitarias aplicadas para proteger la salud animal, este porcentaje se ha reducido temporalmente. La situación es puntual y retomaremos los niveles habituales tan pronto como sea posible».

Mercadona ha apostado fuerte y ha invertido 200 millones de euros para adaptar sus instalaciones hacia sistemas de producción de huevos de gallinas libres de jaula. Es una cifra que, según previsiones de la compañía., todavía podría crecer más.

Algunos ejemplos son las ampliaciones y aperturas de nuevas granjas de crianza libre de jaula de Huevos Guillén en Utiel (Valencia) con 250.000 gallinas, en Gáldar (Gran Canaria) con 100.000; en Bullas (Murcia) y Abárzuza en Navarra, con un total de 150.000 gallinas, así como de otros Proveedores, como Avícola Barco con 320.000 gallinas sueltas en el gallinero.

La cadena cumple con la política de Bienestar Animal, la cual incluye el compromiso libre de jaula para 2025.

