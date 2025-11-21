Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia enciende las luces de la Navidad
Un hombre en la sección de huevos de Mercadona. Juan Carlos Soler

Mercadona anuncia un cambio temporal en su surtido de huevos por el brote de gripe aviar

El coste de este producto no deja de subir en las últimas semanas

J.Zarco

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:09

Comenta

La nueva ola de gripe aviar que vive España ha obligado a confinar a las aves de corral al aire libre y también sacrificar otras de explotaciones afectadas. Como consecuencia, se ha producido un notable aumento en el precio de los huevos, hasta el punto de que el Gobierno medita poner un tope a su coste, algo que en su momento hizo con el aceite.

En el caso de Mercadona, la compañía ofrece en sus supermercados huevos de gallinas criadas fuera de jaulas, de aquellas sueltas en gallinero o camperas. El 65% de los huevos frescos vendidos en sus tiendas provienen de gallinas libres de jaula.

Como consecuencia de la situación, la empresa de Juan Roig ha sufrido una reducción puntual de la disponibilidad de sus huevos frescos que proceden de gallinas criadas fuera de jaulas debido. «Debido al brote de gripe aviar y a las medidas sanitarias aplicadas para proteger la salud animal, este porcentaje se ha reducido temporalmente. La situación es puntual y retomaremos los niveles habituales tan pronto como sea posible».

Mercadona ha apostado fuerte y ha invertido 200 millones de euros para adaptar sus instalaciones hacia sistemas de producción de huevos de gallinas libres de jaula. Es una cifra que, según previsiones de la compañía., todavía podría crecer más.

Algunos ejemplos son las ampliaciones y aperturas de nuevas granjas de crianza libre de jaula de Huevos Guillén en Utiel (Valencia) con 250.000 gallinas, en Gáldar (Gran Canaria) con 100.000; en Bullas (Murcia) y Abárzuza en Navarra, con un total de 150.000 gallinas, así como de otros Proveedores, como Avícola Barco con 320.000 gallinas sueltas en el gallinero.

La cadena cumple con la política de Bienestar Animal, la cual incluye el compromiso libre de jaula para 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  4. 4 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  6. 6

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  7. 7 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  8. 8 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  9. 9

    La jueza estudia pedir una fotografía del exclusivo reservado del Ventorro donde comió Mazón con la periodista
  10. 10

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mercadona anuncia un cambio temporal en su surtido de huevos por el brote de gripe aviar

Mercadona anuncia un cambio temporal en su surtido de huevos por el brote de gripe aviar