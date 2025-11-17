Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Supermercado Mercadona de la C/ Campos Crespo. Irene Marsilla

Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada

La cadena de supermercados lanza una oferta laboral con contratos indefinidos

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:27

Mercadona ha elegido dar un enfoque diferente a su oferta laboral que ya no abarca solo las labores que se desempeñan en un supermercado como reponedor o cajero.

La cadena de supermercados valenciana tiene el objetivo de reforzar su red logística ante el crecimiento del canal de venta online, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Alicante.

Para ello, necesitan incorporar más personal dentro de su equipo de mantenimiento de flota, responsable de garantizar el correcto funcionamiento de las furgonetas de reparto que realizan las tareas de distribución desde sus centros logísticos.

Un dato que llama mucho la atención es que la cadena no solicita experiencia previa. Esto abre la puerta a jovenes que se acaban de titular para adentrarse en el mundo laboral. Los puestos ofertados incluyen una jornada completa de 40 horas semanales, con un salario inicial de 1.685 euros brutos mensuales.

Esta cantidad puede ascender hasta los 2.280 euros con la progresión salarial y los complementos por nocturnidad, en caso de trabajar en turnos fijos de noche. Además, la empresa se encarga de cubrir todos los gastos de formación. A cambio, solicita disponibilidad para viajar durante ese período inicial.

Entre los requisitos que exige la cadena, Mercadona solicita la posesión del título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles o de Maquinaria. No así la experiencia, ya que la compañía apuesta por formar a sus empleados desde cero, integrándolos en su cultura corporativa y ofreciendo estabilidad desde el priemer día

Esta estrategia responde a la tendencia creciente en las grandes empresas de internalizar servicios clave. En este caso, Mercadona evita externalizar el mantenimiento de su flota, lo que le permite tener un mayor control operativo y ofrecer oportunidades laborales de calidad.

La oferta ya está disponible en el portal laboral de la compañía, puesto en marcha desde el pasado mes de julio, donde los interesados pueden registrarse y postularse

