La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: así debes actuar si un coche ocupa tu plaza de garaje La normativa recoge qué se debe hacer si un vehículo estaciona en tu plaza de aparcamiento

Mario Lahoz Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 01:39 Comenta Compartir

En las comunidades de vecinos, el aparcamiento suele ser un foco de conflicto habitual. Uno de los motivos más usuales es no respetar los límites establecidos para cada plaza. Y cuando alguién se encuentra un vehículo ocupando su espacio, surge la duda sobre qué hacer en esta situación.

Aunque el garaje forma parte de las zonas comunes de un edificio de viviendas, cada plaza de aparcamiento es de uso privado. El propietario tiene derecho a utilizarla, pero siempre dentro de los límites físicos que la delimitan.

Según la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), ocupar una plaza de aparcamiento ajena equivale a invadir una propiedad privada. El primer paso para resolver este problema es identificar al propietario del vehículo y hablar con él directamente.

Una vez localizado, conviene explicar el problema que ha causado y pedirle que retire su vehículo con la mayor rapidez posible. Si el propietario no quita su coche de la plaza ajena tras ser requerido se puede recurrir al artículo 7.2 de la LPH.

Este permite iniciar una acción de cesación, siempre que la junta de propietarios lo autorice en una reunión convocada específicamente para ello. En la práctica, esto se traduce en el comienzo de un procedimiento judicial ordinario.

Para ello, es necesario presentar una demanda acompañada del requerimiento previo al infractor y del acuerdo de la junta. EL juez podrá ordenar la retirada inmediata del vehículo como medida cautelar, e incluso imponer sanciones más severas si la infracción persiste.

También existe la posibilidad de presentar una denuncia, ya sea de forma individual o a través de la comunidad de propietarios. Para ello, es fundamental reunir pruebas que demuestren que la plaza de garaje ha sido ocupada indebidamente.

Una vez recopiladas, se debe informar a la policia para que arranque el procedimiento correspondiente. Si se confirma la infracción, el vehículo podrá ser retirado y trasladado al depósito municipal.

Temas

Multa

Aparcamiento

Vivienda