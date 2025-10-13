Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dispositivo V-16. HELP FLASH

Así puedes obtener gratis la luz de emergencia V-16 conectada a la DGT: es obligatoria en 2026 y tiene un precio de 50 euros

Las compañías pertenecientes a MasOrange competirán con Vodafone y Movistar en el mercado de las balizas

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:32

Si hay alguna medida que ha marcado el futuro de la movilidad en España es el dispositivo de emergencia V-16 conectado con la Dirección General de Tráfico, el cual es obligatorio llevar en el vehículo a partir del 1 de enero de 2026.

La batalla por el mercado de estas balizas tiene un nuevo competidor en MasOrange, el operador telefónico se suma a la batalla con Vodafone y Movistar.

Esta compañía ofrece su señal completamente homologada por la DGT desde cero euros y el dispositivo está disponible a través de tiendas y las páginas web de las marcas que engloba el operador.

Como en el caso de otras balizas, cuando el usuario activa la luz de emergencia V-16, esta envía el geoposicionamiento del vehículo hacia la plataforma DGT 3.0 cada 100 segundos para que Tráfico informe de su presencia en los paneles de la carretera y en las aplicaciones de navegación colaboradoras.

Estas luces deben cumplir una serie de requisitos que marca la normativa de Tráfico, incluida una precisión GPS inferior a cinco metros y conectividad gratuita durante un mínimo de 12 años.

Los dispositivos incluyen un imán para que puedan colocarse con facilidad sobre el techo o la carrocería de los vehículos. La lista de los dispositivos homologados está disponible en la web de Tráfico.

Este operador ofrece la luz V-16 por cero euros a cambio, eso sí, de la permanencia en compañías del grupo. En Orange, por ejemplo, exige un contrato de 24 meses. Otras marcas como Yoigo, MasMovil o Jazztel, la ofrece por 1.5 euros durante 24 meses.

