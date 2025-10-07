Tráfico dará la baja definitiva a los vehículos de la dana para que no se devuelvan ayudas

La Dirección General de Tráfico ha aprobado una resolución con fecha del pasado 3 de octubre que pretende resolver uno de los problemas de las ... indemnizaciones por la pérdida de vehículos en la dana del 29 de octubre. Se trata de otorgar de manera automática la baja definitiva a los que tengan de momento la provisional.

Esto se hará el próximo 27 de octubre, según figura en la resolución, donde se indica que la situación administrativa de «aquellos vehículos en situación de baja temporal DANA en el Registro de Vehículos, que hayan sido peritados y declarados pérdida total o parcial por el Consorcio de Compensación de Seguros, se regularizará anotando la baja definitiva con fecha efecto el 27 de octubre de 2025».

Esto es especialmente importante para evitar la pérdida de ayudas públicas. Los dos decretos aprobados por la Generalitat en este sentido indican que los beneficiarios deben entregar antes del 31 de diciembre de este año el documento de la baja definitiva. En caso contrario, tendrán que devolver el dinero, lo que se evita con esta resolución.

Lo mismo ocurre con las ayudas del Gobierno, también sujetas a un plazo para entregar la baja definitiva. El Plan Reinicia permite recibir hasta 10.000 euros en función del tipo de motor elegido. Los compradores tienen hasta dos años desde el ingreso del dinero.

La cuestión es qué pasa con los propietarios de vehículos desaparecidos, que se acogieron a las ayudas con una declaración responsable para tramitar la baja provisional pero que, obviamente, no pueden entregar la definitiva. Zonas del barranco del Poyo siguen con montones de amasijos de hierros que antes eran vehículos, por ejemplo.

Toni Lara, de la Agrupación Ciudadana de Afectados por la DANA Tots a una Veu, señaló a preguntas de LAS PROVINCIAS que tanto el Gobierno como la Generalitat «deben hacer todo lo posible para que no se tenga que devolver el dinero, sería muy perjudicial para los afectados».

Se habla del entorno de un millar de vehículos en esta situación. Los interesados en comprobar la situación administrativa de su vehículo y ver si está anotada su baja definitiva o ha sido rechazada disponen de una página en la web de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es) donde se puede consultar, al igual que a través de la aplicación miDGT o en la sede electrónica de la DGT. A preguntas de este periódico, desde Tráfico no aclararon si hay posibilidad de que ese millar de beneficiarios se acojan a la baja definitiva el 27 de octubre. Desde la Conselleria de Hacienda indicaron la voluntad de encontrar una «solución que permita acreditar o comprobar que merecen la ayuda».

El Consorcio de Compensación de Seguros ha realizado a fecha del pasado 18 de septiembre un total de 130.159 pagos por indemnizaciones, que se elevan a 1.175.504.041 euros. En total se han recibido 144.784 peticiones, de las que se ha tramitado ya el 98,1%.