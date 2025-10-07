Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
Vehículos afectados por la dana junto a las vías del tren en Alfafar. LP

Tráfico dará la baja definitiva a los vehículos de la dana para que no se devuelvan ayudas

La Agrupación de Afectados por la DANA Tots a una Veu pide que se incluya también a los desaparecidos

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 12:36

Comenta

La Dirección General de Tráfico ha aprobado una resolución con fecha del pasado 3 de octubre que pretende resolver uno de los problemas de las ... indemnizaciones por la pérdida de vehículos en la dana del 29 de octubre. Se trata de otorgar de manera automática la baja definitiva a los que tengan de momento la provisional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  4. 4 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  5. 5

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  6. 6 Investigan la caída de un joven desde el piso 14 de un edificio de Campanar
  7. 7 Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa
  8. 8

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  9. 9

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  10. 10 El infierno de una niña violada, grabada y chantajeada por su padrastro durante seis años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tráfico dará la baja definitiva a los vehículos de la dana para que no se devuelvan ayudas

Tráfico dará la baja definitiva a los vehículos de la dana para que no se devuelvan ayudas