Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coches, camiones y motocicletas circulando por Alicante. Carlos Rodríguez

La DGT lanza una nueva señal que desata la polémica por su diseño y su definición: «Es un jeroglífico»

Esta medida es un paso adelante para mejorar la movilidad de ciclistas y motoristas en la carretera

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La DGT ha querido dar un paso hacia delante en lo que a una movilidad más segura de motoristas y ciclistas se refiere con la introducción de la señal S-49, que empezará a instalarse de manera progresiva en las provincias españolas.

Esta señal invita a avanzar a estos usuarios para que se coloquen en la zona de espera exclusiva para ellos que se coloca en las intersecciones reguladas por semáforos.

El objetivo de estas áreas es reducir los riesgos en el arranque tras el cambio de semáforo, un momento crítico en el que los vehículos de menor tamaño suelen quedar ocultos tras coches o furgonetas.

La señal S-49 permite que estos vehículos se posicionen en primera línea, facilitando una salida más segura y ordenada.

Noticias relacionadas

Toyota Corolla Cross Hybrid 2025: Precios en España y descuentos de lanzamiento

Toyota Corolla Cross Hybrid 2025: Precios en España y descuentos de lanzamiento

Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Este tipo de señalización ya se aplica en países como Francia, Países Bajos o Alemania, donde la convivencia entre distintos tipos de vehículos ha mejorado gracias a la implementación de zonas de espera diferenciadas. La instalación de esta nueva señal dependerá de las ordenanzas municipales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  4. 4 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  5. 5 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  6. 6 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  7. 7

    El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años
  8. 8 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  9. 9

    Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»
  10. 10

    Miguel Barrachina, un valor en alza en el Consell de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La DGT lanza una nueva señal que desata la polémica por su diseño y su definición: «Es un jeroglífico»

La DGT lanza una nueva señal que desata la polémica por su diseño y su definición: «Es un jeroglífico»