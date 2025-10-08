La DGT lanza una nueva señal que desata la polémica por su diseño y su definición: «Es un jeroglífico» Esta medida es un paso adelante para mejorar la movilidad de ciclistas y motoristas en la carretera

La DGT ha querido dar un paso hacia delante en lo que a una movilidad más segura de motoristas y ciclistas se refiere con la introducción de la señal S-49, que empezará a instalarse de manera progresiva en las provincias españolas.

Esta señal invita a avanzar a estos usuarios para que se coloquen en la zona de espera exclusiva para ellos que se coloca en las intersecciones reguladas por semáforos.

➡️ La nueva señal S-49 indica una zona de espera previa a la línea de detención de una intersección regulada por semáforos reservada a los vehículos indicados en la señal (motocicletas, vehículos de 3 ruedas asimilados a motocicletas y ciclomotores o ciclos). #NuevasSeñales pic.twitter.com/qpFdjlfK1Y — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 22, 2025

El objetivo de estas áreas es reducir los riesgos en el arranque tras el cambio de semáforo, un momento crítico en el que los vehículos de menor tamaño suelen quedar ocultos tras coches o furgonetas.

La señal S-49 permite que estos vehículos se posicionen en primera línea, facilitando una salida más segura y ordenada.

Este tipo de señalización ya se aplica en países como Francia, Países Bajos o Alemania, donde la convivencia entre distintos tipos de vehículos ha mejorado gracias a la implementación de zonas de espera diferenciadas. La instalación de esta nueva señal dependerá de las ordenanzas municipales.