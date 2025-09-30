Toyota Corolla Cross Hybrid 2025: Precios en España y descuentos de lanzamiento El modelo básico parte de un precio de tarifa de 41.000 euros, que con el descuento de 4.500 se queda en 36.500

Toyota ha lanzado su nuevo Toyota Corolla Cross Hybrid 2025, que estrena una imagen exterior más moderna, incorpora la opción de tracción total 4x4 inteligente AWD-i y suma deportividad con el nuevo acabado GR Sport, según explica la marca en un comunicado.

La red oficial de concesionarios de Toyota España ya admite pedidos del nuevo Toyota Corolla Cross 2025 desde 36.500 euros -acabado Style Hybrid 140- o por 200 euros al mes con Toyota Easy Plus, el programa de financiación que incluye cuatro años de garantía y mantenimientos.

Toda la información de los precios de Toyota Corolla Cross Hybrid 2025 puedes verla aquí:

Style Hybrid 140:

Precio máximo: 41.000 euros. Descuento: 4.500 euros Precio final: 36.500 euros.

Style Hybrid 200:

Precio máximo: 42.000 euros. Descuento: 4.500 euros. Precio final: 37.500 euros.

GR SPORT Hybrid 200:

Precio máximo: 45.000 euros. Descuento: 4.500 euros. Precio final: 40.500 euros.

Style 4x4 AWD-i Hybrid 200:

Precio máximo: 45.000 euros. Descuento: 4.500 euros. Precio final: 40.500 euros.

Nueva gama Toyota Corolla Cross Hybrid

La nueva gama Toyota Corolla Cross Hybrid se presenta con dos motorizaciones en los siguientes acabados: Hybrid 140 en acabado Style, y Hybrid 200 en dos acabados -Style y GR SPORT– y a esta última motorización se suma la nueva variante Hybrid 200 4x4 Style.

La incorporación del nuevo acabado GR SPORT con carrocería bitono refuerza el carácter deportivo del modelo. El acabado GR SPORT equipa un nuevo diseño de las llantas de 19» en color negro, asientos delanteros deportivos exclusivos, la introducción de la llave inteligente digital de serie, tapicería con el logo de GR SPORT estampado en el reposacabezas, levas en el volante y techo panorámico, entre otros detalles.

Acabado GR SPORT 1 /

Por su parte, en el acabado Style se ha renovado la parrilla frontal con nuevas ópticas delanteras y traseras, un embellecedor y moldura inferior en la parte trasera en color carrocería, además de nuevos retrovisores, un nuevo paragolpes y unas llantas que reciben un diseño diferente manteniendo las de 18» de diámetro.

Acabado Style 1 /

El interior del nuevo Corolla Cross presenta en el equipamiento de serie más confort gracias a los asientos y volante calefactables y el portón con apertura y cierre motorizados. Además, presenta una consola central más elaborada de nuevo diseño que permite aprovechar mejor el espacio.

Sistema de tracción total 4x4 inteligente AWD-i,

La nueva gama del Toyota Corolla Cross Hybrid refuerza su posición como uno de los referentes del segmento C-SUV gracias a importantes novedades. La más destacada es la incorporación del sistema de tracción total 4x4 inteligente AWD-i, disponible en Hybrid 200 Style.

Consumo

Toyota Corolla Cross Hybrid 2025 mantiene un consumo medio de 5 l/100 km en ciclo combinado WLTP, una cifra que refuerza su eficiencia dentro del segmento C-SUV.

Nueva paleta de colores

Toyota Corolla Cross 2025 ofrece una paleta de siete colores en el acabado Style, todos en configuración monotono. Entre ellos destacan cuatro nuevas incorporaciones: Rojo Emoción, Marrón Siena, Gris Acero y Gris Diamante, que se suman a los ya conocidos Blanco Perlado Iceberg, Blanco Classic y Negro Azabache.

En el acabado GR SPORT, la gama introduce el nuevo Gris Trueno en combinación bitono. Este estará disponible junto con Blanco Perlado Iceberg, Rojo Emoción y Gris Diamante, también en acabado bitono.

