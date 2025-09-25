El director de la DGT, Pere Navarro, habla claro sobre la renovación del carnet de conducir para los mayores de 65 años: «Hay que ser sensibles» El organismo contempla la idea de acelerar los ritmos de renovación para los conductores de la tercera edad

Mario Lahoz Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:08 Comenta Compartir

El debate sobre si se debería retirar el carnet de conducir por edad lleva tiempo abierto tanto en España como en Europa. Sin embargo, la DGT aclara que solo se está valorando acortar los plazos para este grupo de conductores.

Aunque el organismo ha contemplado la idea de acelerar los ritmos de renovación, no se ha adoptado ninguna medida vinculante ni directiva al respecto.

Pere Navarro, director de la DGT, aclaró que «no se va a prohibir conducir por razones de edad, dependerá de las condiciones psicofísicas del conductor». Además, añade que «en la España vaciada que te quiten el permiso de conducir es duro, hay que ser sensibles con lo que supone«.

La realidad es que lo único que ha comunicado Tráfico es que está estudiando llevar a cabo esta medida, una propuesta que forma parte de las medidas incluidas en la Estrategia de Seguridad Vial 2030, anunciada en verano de 2022.

Actualmente, la renovación del carné de conducir a partir de los 65 años se realiza cada cinco años. Este período ha sido considerado excesivamente extenso, especialmente cuando los requisitos para renovar a los mayores de 75 años son idénticos a los que se aplican para personas más jóvenes.