El documento gratuito de la DGT con el que evitarás sorpresas si vas a comprar un coche de segunda mano Gracias a este informe se pueden revisar causas judiciales pendientes, posibles embargos y multas sin pagar, entre otros datos

Los informes de la DGT son el diario de vida de un vehículo. Revelan una serie de datos que son de especial utilidad a la hora de comprar un coche de segunda mano. Gracias a esto el futuro dueño podrá asegurarse de que todo está en orden: causas judiciales pendientes, posibles embargos, multas sin pagar o ITV al día, entre otros aspectos.

La DGT ofrece siete tipos de informe y casi todos están a disposición de cualquier persona. La excepción es el documento 'Vehículos a mi nombre', que solo puede solicitar el titular o una persona autorizada en su nombre.

El informe reducido de la DGT es gratuito y ofrece la información básica: fecha de la primera matriculación en España, marca, modelo y tipo de combustible utilizado. El informe también indica si hay alguna incidencia que impida la transferencia del vehículo o su circulación, pero sin más detalles.

Los datos que devuelve el informe reducido en función de la situación del vehículo pueden ser tres. Sin incidencias, en caso de que no existan ningún tipo de avisos. En esta situación el vehículo está en disposición de circular y puede ser transferido sin ningún tipo de problema.

Si en el momento de la consulta constan una o varias anotaciones que impiden la tramitación administrativa o la circulación del vehículo aparacerá 'con avisos'. Por seguridad, conviene solicitar un informe completo a fin de conocer el detalle de toda información que obra en el Registrro sobre él.

Si hay una o varias anotaciones que impiden la tramitación administrativa o la circulación del vehículo aparece 'con incidencias'. Igual que en el caso anterior, habría que pedir un informe completo.

Cómo solicitar el informe reducido

Se puede realizar a través de Internet, con el certificado digital, DNI electrónico o credenciales Cl@ve. Se pueden deben seguir estas instrucciones.

- Acceder al apartado informe reducido seleccionando el certificado digital o a través de Cl@ve.

- Introducir el número de la matrícula.

- Descargar el informe solicitado.