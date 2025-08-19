Día negro en la carretera: seis personas mueren en solo unas horas en accidentes de tráfico De un joven de 17 años a dos motoristas o una mujer cuyo coche colisionó con un camión

Nacho Ortega Valencia Martes, 19 de agosto 2025, 11:12 | Actualizado 11:22h. Comenta Compartir

Al menos seis personas han fallecido en apenas unas horas en accidentes de tráfico en España en un lunes negro. Desde un joven de 17 años a dos motoristas o una mujer cuyo coche colisionó con un camión, el 18 de agosto se ha convertido en un día aciago en las carreteras españolas.

El pasado mes de julio terminó con 112 personas fallecidas en siniestros de tráfico, según los datos de la DGT, dos más que en el mismo mes de 2024, y hubo tres días con 0 fallecidos. Entre enero y julio de 2025 se habían registrado 632 fallecidos, 15 menos que en el mismo periodo del año anterior. En agosto de 2024, 133 personas perdieron la vida en la carretera.

Estos son los fallecidos el lunes, según los datos facilitados por organismos oficiales y recogidos por Efe y Europa Press. Solo en el mes de julio, en la Comunitat Valenciana, casi 160 personas acabaron ante el juez por conducir bebidos en la Comunitat y 10 por hacerlo drogados.

Un joven fallece en Marbella

Un joven de 17 años ha perdido la vida en la noche de este pasado lunes en un accidente de tráfico ocurrido en Marbella (Málaga) y cuyas circunstancias se están investigando. Según ha informado el 112, recibió la llamada de un ciudadano sobre las 23,40 horas para indicar que había un chico herido en la calzada junto a una moto, en la Avenida Juan Carlos I, en la zona de Los Monteros.

Un conductor de 53 años entre Xaló y Alcalalí (Alicante)

Un conductor de 53 años ha fallecido este lunes en la carretera CV-750 entre los términos municipales de Xaló y Alcalalí, a la altura del kilómetro 3,5, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que ha indicado que la autopsia revelará las causas del fallecimiento de esta persona.

El aviso se ha recibido sobre las 08.00 horas por accidente de coche, tras lo que ha movilizado una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). Desde el equipo médico han realizado las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización al varón, pero no ha respondido y han acabado confirmando su fallecimiento.

Una vecina de Logroño choca contra un camión en Torres del Río (Navarra)

Una mujer de 54 años, vecina de Logroño, ha fallecido y un hombre de 62 años ha resultado herido tras una colisión que se ha registrado este lunes entre un camión y un coche en la autovía A-12 en Torres del Río (Navarra).

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 12.02 horas del lunes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un helicóptero medicalizado y patrullas de la Policía Foral de Seguridad Ciudadana de Estella y de Seguridad Vial y la Brigada de Atestados de Pamplona, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 69,5 de la A-12 (Autovía del Camino de Santiago) cuando un camión ha chocado contra un coche que, por motivos que investiga la Policía Foral, se encontraba detenido en el arcén.

Los servicios de emergencia movilizados no han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer de 54 años, conductora y única ocupante del coche, que se encontraba atrapada en el vehículo y ha fallecido en el lugar. Por otro lado, el conductor del camión, un varón de 62 años, ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella, donde permanece ingresado con policontusiones de pronóstico leve.

Un motorista de Cedeira, muerto en Valdoviño

Un hombre de 49 años, residente en Cedeira (A Coruña), ha perdido la vida a mediodía de este lunes al colisionar la moto que conducía contra un vehículo en el municipio de Valdoviño (A Coruña).El accidente, registrado en el kilómetro 9 de la AC-566, en la parroquia de Lago, movilizó a varios equipos de emergencia. El Centro de Atención de Urgencias 112 Galicia fue alertado del siniestro por Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a las 13:50 horas.

Fallece tras chocar con un coche en Burgos

Un motorista de 25 años ha fallecido tras colisionar su vehículo y un turismo en la capital burgalesa, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y de la Policía Local, que ha expresado sus condolencias a los familiares, compañeros y amigos de la víctima. El suceso se ha producido minutos antes de las 10.30 horas, cuando varias llamadas al 112 han alertado de un accidente entre un turismo y una moto en la carretera Poza 4, en Burgos y los alertantes explicaban que el motorista estaba herido grave, inconsciente y sangrando.

Un joven de 24 años se sale de la vida en Vera (Almería)

Un joven de 24 años ha perdido la vida en la mañana de este lunes tras salirse su vehículo de la calzada en Vera (Almería), según ha informado el servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía 112.El siniestro ha ocurrido a las 7,30 horas, en ese momento, la Policía Local de municipio ha informado al centro coordinador del siniestro, ocurrido en la carretera N-340A, en la circunvalación, por lo que la sala ha activado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.