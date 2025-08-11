Un motorista fallece al salirse de la carretera en Gandia tras cruzarse un jabalí El accidente se produjo la noche del viernes en la CV-675

A.T. / EFE Alzira Lunes, 11 de agosto 2025, 13:11

El cruce de un jabalí por la CV-675 en el término de Gandia causó un accidente mortal el pasado viernes, al salirse de la vía un motorista que circulaba por esa vía, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El accidente se produjo a las 22:50 horas del pasado viernes, en el kilómetro 3,5 de la CV-675, cuando apareció de repente el animal salvaje provocando que el vehículo se saliera de la calzada.

La muerte del motorista es uno de los catorce fallecimientos que se han registrado este fin de semana en los doce siniestros mortales registrados en las carreteras españolas durante este fin de semana, según ha informado la DGT.