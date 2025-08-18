Más de 150 personas acaban ante el juez en unos días por conducir bebidos en la Comunitat y 10 por hacerlo drogados Un total de 297 conductores han pasado a disposición judicial en julio por delitos contra la seguridad vial, 9 de ellos por conducción temeraria, según ha desvelado la Guardia Civil

Nacho Ortega Valencia Lunes, 18 de agosto 2025, 10:16

Un total de 297 conductores han pasado a disposición judicial durante el pasado mes de julio por delitos contra la seguridad vial en la Comunitat Valenciana, según ha informado el Instituto armado, y de ellos 159 acabaron ante el juez por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y 10 por hacerlo con drogas en el organismo.

Entre las mayores infracciones detectadas en las carreteras de Valencia, Alicante y Castellón destacan 115 por conducir sin permiso o licencia, de los cuales 60 son por pérdida total de puntos, 8 por ser privado cautelarmente por decisión judicial, 2 por ser privado definitivamente por decisión judicial y 45 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia, mientras que hubo también dos por exceso de velocidad, dos por abandono del lugar del accidente y nueve por conducción temeraria.

El delito de alcoholemia viene regulado en el artículo 379.2 del Código Penal, dentro de los delitos contra la seguridad vial y lleva aparejada pena de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo entre 1 y 4 años.

Según la ley, se entiende que «se está bajo la influencia del alcohol, en todo caso, cuando se conduce con una tasa de alcohol en aire espirado que supere los 0,60 miligramos por litro, o bien con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro».

Por provincias

Por provincias, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la provincia de Valencia actuó contra 42 conductores por carecer de permiso o licencia, 82 por conducir bajo los efectos del alcohol, cuatro por conducción temeraria, una por abandono del lugar del accidente y seis conducir con drogas en el organismo.

Por su parte, en la provincia de Alicante, se actuó contra 44 conductores por carecer de permiso o licencia, 52 por conducir bajo los efectos del alcohol, cinco por conducción temeraria, una por abandono del lugar del accidente, tres por conducir con drogas en el organismo, y dos por exceso de velocidad.

Finalmente, en la provincia de Castellón se actuó contra 29 conductores por carecer de permiso o licencia, 25 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol y una por conducir con drogas en el organismo.